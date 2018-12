Mittelbayerische Zeitung: Nichts passt mehr / Die deutsche Textilbranche kämpft. Kein Wunder: Wir werden mit Billigklamotten überschüttet. Und der beinharte Verdrängungswettbewerb hat launische Kunden herangezüchtet.

Finanztrends Video zu



Regensburg (ots) - Nichts scheint mehr zu passen: Die inSchwarzach bei Würzburg beheimatete Edelmarke René Lezard trudelt.Letzte Hoffnung ist der Einstieg eines türkischen Textilmoguls, dersich auch schon die Starnberger Marke More & More einverleibt hat.Gerry Weber plant Filialschließungen und Entlassungen. Auch derOnline-Händler Zalando schreit längst nicht mehr vor Glück. Man musskein Wirtschafts-Fachmann sein, um die Gründe zu erahnen. GenervterKunde zu sein, reicht. Für das mittlere Preissegment ist es imdeutschen Handel eng geworden. Primark, H&M, Zara und wie sie alleheißen, haben aus dem Kleidungskauf ein Grabbeltisch-Modell gemacht.Schick präsentiert wird Mode in edleren Shops, überall sonst dürfendie Kunden sich selbst durch Kleiderberge wühlen und Klamotten ausRegalen zerren. An einem belebten Samstagnachmittag sieht es in denGeschäften aus wie bei Hempels unterm Sofa. Qualitatives Shoppingstellt man sich anders vor. Und wenn die Kunden am Ende einen SackKleidung aus dem Laden schleppen, für den sie insgesamt 25 Eurogezahlt haben, ist völlig klar, dass Albert Einstein recht hatte: Wasnichts kostet, ist nichts wert. Natürlich: Der Markt macht nur das,wofür ihn der Kunde belohnt. Jahrelang konnte es beim Einkaufen garnicht billig genug sein, nicht bei Lebensmitteln, nicht beiElektronik, nicht bei dem, was wir tagtäglich am Leib tragen. DasKonsumverhalten in den westlichen Industrienationen erzeugtHandelsbedingungen, die für Schlagzeilen sorgen. Doch wedereinstürzende Textilfabriken in Bangladesch noch mahnende Hinweise aufFluchtursachen bringen die Deutschen dazu, massenhaft aufFair-Trade-Siegel und Eine-Welt-Waren umzusteigen. Die kann sichübrigens auch gar nicht jeder leisten. Allerdings geht selbstBilligramsch nicht mehr so flink über die Ladentheke wie ehedem. Dergefährlichste Konkurrent ist jedoch nicht der Billigheimer nebenan,sondern das Internet. Unternehmen wie H & M haben das rechtzeitigerkannt und eigene Vertriebsstrukturen aufgebaut. Die Schweden habenselbst im witterungsbedingt schlechten Verkaufsjahr 2018 noch zulegenkönnen. Wer diesen Trend verschlafen und unverdrossen weiterhinvorwiegend auf den stationären Handel gesetzt hat, ist jetzterschreckt aufgewacht. Gerry Weber zum Beispiel. Zu ändern ist esnicht, dass immer mehr Menschen ihre Kleidung im Internet bestellen.Bedauern kann man es schon. Die ohnehin schon monothematischenEinkaufsmeilen in den Städten werden weiter an Vielfalt verlieren.Ein-Euro-Läden, Burger-Restaurants und viele andere Fressbuden,daneben zwei bis drei Edelboutiquen: So einfältig werden alleInnenstädte in ein paar Jahren strukturiert sein. Dazwischenversperren uns all die Paketboten, die den online bestellten Kram zurHaustür bringen müssen, den Weg. Wer das nicht will, sollte seinClick&Buy-Kaufverhalten zügig überdenken. Städte sollten zudemüberlegen, ob sie nicht statt des Parkens besser den Lieferverkehrmit Gebühren belegen. Online-Shopping beschleunigt einen fatalenTeufelskreis: Die Deutschen sind Rekordmeister der Retouren. ImSchnitt wird jedes fünfte Teil zurückgeschickt, nach Weihnachtenklettert die Rate sogar auf 50 Prozent. Viele dieser Artikel werdenvernichtet oder in Billigläden verscherbelt - weil das Sichten undNeuverpacken sich gar nicht mehr lohnen. So werden noch mehr Waren inden endlosen Strom von Schnäppchen und Plunder geschleust, dervielleicht im Moment des Kaufs noch glücklich macht, am Ende aber einschales Gefühl hinterlässt. Ein Gutes hat die Beschleunigung in derModebranche: Aufheben lohnt sich wieder. Wenn die Kollektionen imZwei-Monats-Rhythmus wechseln, ist die alte Klamotte von gesternwahrscheinlich schon übermorgen wieder der letzte Schrei und absoluttragbar. Wenn sie dann noch passt, versteht sich.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell