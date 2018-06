Mittelbayerische Zeitung: Nicht nur feiern, auch denken Von Claus-Dieter Wotruba

Regensburg (ots) - Sie ist wieder da, die Zeit, in der jedesMuskel-Aua eines deutschen Fußball-Nationalspielers von nationalerRelevanz sein wird. Ganz zu schweigen von der Befindlichkeit von "UnsManuel" Neuer: Kann Deutschlands Super-Torwart wieder den Titeleinfangen? Kurzum: Es muss wohl sehr viel passieren auf der Welt, umdie Fußball-Weltmeisterschaft in den nächsten Wochen vom Mittelpunktdes Interesses zu verdrängen. Alle diskutieren mit, alle habenAhnung, alle spielen Bundestrainer - und vor allem: Alle feiern. Aneiner Fußball-Weltmeisterschaft führt kein Weg vorbei - und keinerwird gefragt, ob er das nun will oder nicht. Die Verteidigung desTitels ist eben eine nationale Angelegenheit. Ja, es ist dieStrahlkraft des Fußballs, die Dinge vollbringt, die sonst nur mühsam,wenn überhaupt machbar sind. Fußball kann jede Art von Grenzenaufheben, Zusammengehörigkeitsgefühl fördern, Groß und Klein, Alt undJung, gebildet und weniger gebildet verbinden - und viel Begeisterungwecken. Letzteres haben gerade wir Deutschen am eigenen Leib erlebt:Es war 1990, als die Menschen zur Feier der Erfolge in Italienerstmals in Scharen und anfangs eher zaghaft auf die Straße gingen.Das war nur die Vorstufe: Denn die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hatetwas verändert, was auf keinem anderen Weg zu schaffen war. Seit2006, seit dem WM-Sommermärchen in Deutschland darf wiederSchwarz-Rot-Gold ins Gesicht geschmiert werden, es dürfen Fahnengeschwenkt werden, was das Zeug hält - und zwar ohne, dass es aus demAusland als gefährlicher Nationalismus kritisch beäugt würde, ohne,dass sich irgendjemand dafür schämt. Freilich: Man muss keinMiesepeter sein, um Einwände zu erheben. Der Fußball unserer Tage hatsich nämlich verändert. Nicht nur, dass Fußball zuvorderst inDeutschland jeden anderen Sport er- und unterdrückt. Nein, die Kickersind in einer Welt angekommen, die längst fernab jeglicher Realitätist. Die gigantischen Transfersummen und gigantischen Gehälter sindein Ausdruck davon. Woher das kommt, ist einfach zu sagen. Vielekritisieren, viele schimpfen auf dieses und jenes - aber spielen alleSpielchen mit. Beispiele? Es werden aberwitzige Preise fürEintrittskarten und Fanartikel bezahlt - und im Dorfverein wird um 50Cent Mitgliedsbeitrag im Monat fürs Kind gerungen. Fußballanhängerkönnen verdammt unkritisch sein, frei nach dem Motto: Wir lassen unsunseren Spaß mit zuviel Überlegen nicht kaputtmachen. Doping? Bringtnichts, das machen nur Radfahrer, Gewichtheber und Leichtathleten,oder? Die Spieltage der Bundesligen erstrecken sich über immerweitere terminliche Strecken und verschiedene Zeiten. DieÜbertragungen wandern ins Bezahlfernsehen und die Felder der Welt-und Europameisterschaften werden ausgeweitet und ausgeweitet.Fußballfans kommen trotzdem und bezahlen. Bald sind es 40 WM-Teams.Irgendwann, wenn die Färöer gegen die Fidschis um den letzten freienPlatz spielen, wird die WM sechs oder acht Wochen dauern - und dieMenschen werden trotzdem in Millionenzahl vor den Fernsehschirmensitzen. Von den politischen Dimensionen ganz zu schweigen. DieSchattenseiten von Brasilien, Russland oder Katar werden zur Kenntnisgenommen, mehr nicht. Aber haben die Erkenntnisse Konsequenzen? Esscheint, als sei die Welt der Fußballfans bisweilen oberflächlich undnähere sich der reinen Bespaßungswelt altrömischer Gladiatorenspielean. "Ich allein kann doch nichts ändern", wird jetzt der eine oderandere sagen. Doch. Fußball kann genau das auch. Begeisterung undFaszination für das Spiel lassen sich sehr wohl in Einklang mit einerkritischen Betrachtungsweise bringen. Es gilt, nicht nur zu feiern,sondern auch nachzudenken. Mal sehen, wie gut das bei dieser WM inRussland funktioniert.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell