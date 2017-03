Mittelbayerische Zeitung: Nagelprobe für Schulz / Die Wahl an der Saar könnte die Weichen für Landtags- und Bundestagswahl stellen.

Regensburg (ots) - Die Wahl an der Saar könnte zu einerWeichenstellung für die folgenden Landtagswahlen im Mai sowie für dieBundestagswahl im September werden. So oder so. Die Union würde mitdem Verlust der Macht in Saarbrücken in einen Abwärtsstrudel hineingezogen werden, der im Verlust der Kanzlerschaft Angela Merkels endenkönnte. Für CDU und CSU ein Horrorszenario. Aber kein völligunmögliches. Für die unter Martin Schulz wieder zu einstiger Stärkezurückfindende SPD ist die Landtagswahl im kleinen Bundesland naheFrankreich dagegen ein große Hoffnung. Käme es zu Rot-Rot oderRot-Rot-Grün an der Saar mit einer SPD-Ministerpräsidentin an derSpitze, hätte auch Martin Schulz seine erste Nagelprobe bestanden.Bislang profitiert der einstige EU-Parlamentspräsident von seinerNeuheit, dem Versprechen, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, von derUnzufriedenheit mit Angela Merkel. Freilich würde sich mit Rot-Rot ander Saar auch der weitere Bundestagswahlkampf enorm zuspitzen. DieUnion könnte klar und hart gegen eine auch im Bund drohendeLinksfront Wahlkampf machen. Das würde wiederum Schulz zwingen, mitnicht allzu linken Parolen auf Stimmenfang in der Mitte zu gehen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell