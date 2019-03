Mittelbayerische Zeitung: Munition für einen Lagerwahlkampf / Wenn die Demokraten die Weichen jetzt falsch stellen, könnten sie in Trumps Falle tappen.Von Thomas Spang

Finanztrends Video zu



Regensburg (ots) - Donald Trump hat das Drehbuch für seineWiederwahl schon geschrieben. Dafür setzt er auf den ältesten Plot,den die amerikanische Politik kennt. Schüre Angst vor den Linken undpräsentiere Dich selber als Bollwerk gegen den Sozialismus. Dasfunktionierte schon 1972 in Richard Nixons Wahlkampf gegen GeorgeMcGovern. Und wiederholte sich danach erfolgreich immer dann, wenndie Demokraten mitmachten. Werden sie Trump diesmal wieder denGefallen erweisen? Entscheiden wird sich das an drei Punkten. Wenwerden die Demokraten bei den Vorwahlen aufs Schild heben? Sie müssensich entscheiden zwischen linken Fundis wie Bernie Sanders oderElizabeth Warren, die mit Lust Vokabular aus dem Klassenkampfgebrauchen. Oder Pragmatikern aus dem Parteiestablishment vom Schlageeines Joe Biden oder einer Amy Klobuschar. Inhaltlich und stilistischdazwischen finden sich die "jungen Wilden", die in Beto O'Rourke undKamala Harris zwei charismatische Talente haben. Sanders oder Warrenfüllten die vorgesehene Hauptrolle in Trumps Drehbuch idealtypischaus. Bei den anderen wird er es schwerer haben. Vor allem beiO'Rourke, der noch nicht offiziell seine Kandidatur erklärt hat. Aberauch bei Harris verfängt das Schema nicht. Beide positionieren sichwie Barack Obama, den weder John McCain noch Mitt Romney in die linkeEcke zu drängen vermochten. Tappen die Demokraten in die"Impeachment"-Falle? Der Druck an der Basis ist enorm, im Kongressmit einem Amtsenthebungs-Verfahren gegen Trump zu beginnen. Es liegtim politischen Ermessen von Speakerin Nancy Pelosi, imRepräsentantenhaus "Anklage" zu erheben. Dafür reichte eine einfacheMehrheit. Die Zweidrittel-Mehrheit, die zur "Verurteilung" Trumps imSenat benötigt wird, ist angesichts der Mehrheitsverhältnisse eineIllusion. Die Demokraten bräuchten eigentlich nur Bill Clinton um Ratzu fragen. Der hat gezeigt, wie man bei einem "Impeachment" politischden Spieß umdrehen kann. Genau darauf setzt auch Trump, der vonPolarisierung lebt. Nichts käme dem US-Präsidenten gelegener als einaussichtsloses Amtsenthebungs-Verfahren, in dem er sich als Opferpräsentieren kann. Folgen die Demokraten den Flötentönen der linkenPopulisten? Wer dachte, Nancy Pelosi und Hillary Clinton seien alsFeindbilder nicht zu überbieten, muss umdenken. Mit der New YorkerAbgeordneten Alexandra Ocasio-Cortez (AOC) und Ilhan Omar ausMinnesota wird ein Fiebertraum rechter Wahlkampfstrategen wahr, diemit Frauenfeindlichkeit, Rassismus und religiöser Bigotterie Politikmachen. Dass die Demokraten den Hype um AOC und Omar nähren, wirktverstörend. Beide stammen aus linken Hochburgen, die mit Kreuzberg inBerlin vergleichbar sind. Folgten die Demokraten ihrem Kurs,gefährdeten sie nicht nur ihre Mehrheit im Kongress, sondern dieRückkehr an die Macht im Weißen Haus. Ocasio-Cortez hätte niemalseine Chance gehabt, wäre sie in einem der Wahlkreise angetreten, dieauf der Kippe standen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Sanders undWarren, die ihre Basis begeistern können, aber weder im MittlerenWesten noch im Süden des Landes mehrheitsfähig sind. Trumps Drehbuchsetzt darauf, dass die Demokraten der linken Versuchung nichtwiderstehen können. Das gäbe ihm Munition für den geplantenLagerwahlkampf. So wie das US-Wahlsystem gestaltet ist, kann er mitneun Millionen Stimmen verlieren, die Wiederwahl imWahlmänner-Kollegium aber dennoch schaffen. Dies auf jeden Fall zuverhindern sollte den Demokraten wichtiger sein als die reine Lehre.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell