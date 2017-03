Regensburg (ots) - Es reicht heute nicht mehr, an den historischenTag zu erinnern. Es genügt nicht, auf die 60 Jahre ununterbrochenenFriedens und nie zuvor erreichten Wohlstands hinzuweisen, welche dieEuropäer diesen Verträgen zu verdanken haben. Denn der Frieden inEuropa ist selbstverständlich geworden für alle, die nach 1945geboren wurden. Und der Wohlstand bröckelt vor allem im Süden desKontinents. 60 Jahre nach den Römischen Verträgen muss sich Europaverändern. Sonst laufen immer mehr Europäer denen hinterher, die dieAxt anlegen wollen an das Friedensprojekt Europa. DenUntergangspropheten von AfD, Front National oder Lega Nord, die voneinem Europa träumen, das es schon einmal gab: In dem Nationalstaatensich Konkurrenz machen, ihre Interessen gegeneinander ausspielen,sich wirtschaftlich bekriegen - und irgendwann wieder gegeneinanderins Feld ziehen. Damit es soweit nicht kommt, muss ein Ruck gehendurch Europa, um es mit den Worten Roman Herzogs zu sagen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell