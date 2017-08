Mittelbayerische Zeitung

Regensburg (ots) - Wahlkampf. Ein mächtiges Wort. Ein Ringenstellt man sich da vor, Dramatik, Leidenschaft, Polemik, Finesse. Esgeht um die Zukunft. Um die großen Linien. Um Personen. Einepolitische Entscheidungsschlacht. Nichts von all dem geschiehtderzeit in Deutschland. Dieser Wahlkampf trottet dahin, wie eineKuhherde beim Almabtrieb. Null Aufregung, das Ziel ist vertraut, derWeg auch. Immer dasselbe, nichts ist anders. Dabei ist das Volkdurchaus politisiert. In der Reaktion auf den Flüchtlingsstrom war essogar elektrisiert. Da wurden Grundsatzdebatten ebenso geführt wiepopulistische Kampagnen entworfen. Es ging um Werte, Moral und Angst.Das ist nicht verschwunden, das lebt noch in den Umfragezahlen derAfD. Und im Engagement vieler Bürger für Migranten. Aber es ist schonwieder unglaublich gedämpft. Brexit, Trump, Erdogan, Putin. Auch dieBedrohung des europäischen Modells hat viele Menschen aufgerüttelt.Viele wollen sich deshalb wieder einmischen, wollten sich engagierengegen die aufkommende nationalistische Blödheit. Aber auch dieseEmotion schläft jetzt offenbar den wohlverdientenUrlaubserholungsschlaf. Man kann nicht sagen, dass Angela Merkeldiesen müden Wahlkampf mit ihrer Umarmungsstrategie allein zuverantworten hat. Sie vermeidet zwar jede Aufregung, Polarisierung,irgendeine Bewegung, die ihren Vorsprung gefährden könnte. Zuletztmit ihrem Einlenken bei der Ehe für alle, das den anderen Parteienwieder ein Thema wegnahm. Weiter so, ist ihre Losung. Doch kann manihr das nicht vorwerfen, das ist legitim. Es ist nicht leicht, einenPudding an die Wand zu nageln. Die SPD wiederum braucht dieZuspitzung, doch sie gelingt ihr nicht. Weil ihre Forderungen zuwenig schroff sind? Diese Debatte wird intern kommen, wenn diese Wahlwieder einmal schief gehen sollte. Selbst die AfD kämpft gegen die umsich greifende Lethargie. Das Aufregendste, was sie derzeit bietet,ist ein Plakat, auf dem Frauke Petry ihr Baby zeigt. Grüne und Linkesind offenbar zufrieden, wenn sie ihre bisherigen Wähler wiedermobilisieren können. Einen Machtanspruch strahlen beide nicht aus.Nur bei der FDP spürt man so etwas wie Aufbruch. Aber das ist eherein Aufbäumen: Jetzt zurück in den Bundestag oder dauerhaft ab in dieVersenkung. Bei der FDP geht es wirklich ums Ganze; entsprechendrührig ist sie. Die Spannungslosigkeit dieses Wahlkampfes liegt nichtnur an den Parteien, oder an der Unwahrscheinlichkeit einesmachtpolitischen Wechsels. Sie liegt auch an den Wählern selbst. Ander Selbstgenügsamkeit vieler Bürger. Gutes Wachstum, niedrigeArbeitslosenzahlen, geringe Inflation, sicheres Einkommen, sichere(eigene) Rente. Das reicht vielen. Aber was ist mit der Zukunft, derBildung, der Demografie, der Digitalisierung, den Jobs von morgen,der internationalen Konkurrenz, dem Klimawandel, den Krisen? Vielestellen sich diese Fragen gar nicht. Sie überblicken ihren Garten,ihren Ort, ihre Region. Das war's. Wer sich aber zufriedenzurücklehnt, fällt bald hintenüber, wer nur "Weiter so" sagt, kommtnicht voran. Das gilt für jeden Einzelnen, es gilt auch für Nationen.Die Demokratie braucht politisch mündige Bürger, solche, die sichinformieren, interessieren, die bereit sind, zu streiten um dierichtige Lösung. Die Demokratie braucht einen echten Wahlkampf. Nochsind fast zwei Monate Zeit.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell