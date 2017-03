Regensburg (ots) - Donald Trumps Pläne, viele Reformen seinesVorgängers Barack Obama zurückzunehmen oder zu verändern, dürfte einschwieriges Unterfangen werden, wie das zähe Ringen um dieGesundheitsreform zeigt. Das liegt sicher am Thema selbst. Obamamusste in seiner Zeit im Weißen Haus erleben, wie verhärtet dieFronten zwischen Gegnern und Befürwortern und wie groß dieideologischen Gegensätze sind - und wie hysterisch die Debattengeführt werden. Der Streit um Trumps Reform der Reform ist aber nichtdie erste Hürde in seiner noch jungen Präsidentschaft; sieheEinreiseverbote. Daher deutet bereits heute einiges darauf hin, dassviele von Trumps vollmundigen Versprechen am Ende an der Realitätscheitern könnten. Für ihn selbst dürfte das zum Problem werden -spätestens dann, wenn die Enttäuschung über den Präsidenten zurEnttäuschung über seine Partei wird. Denn in nicht einmal mehr zweiJahren wird das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neugewählt. Aktuell hat Trump Mehrheiten in beiden Häusern. Aber selbstdie helfen ihm jetzt schon nicht dabei, seine Pläne zügig in die Tatumzusetzen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell