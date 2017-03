Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung zu Steinmeier

Regensburg (ots) - Es gibt wahrscheinlich keinenBundespräsidenten, der im höchsten Staatsamt weniger in der Weltherumreist, als im Amt zuvor. Für den gestern als 12. deutschesStaatsoberhaupt vereidigten Frank Walter Steinmeier trifft diesallerdings zu. Auch für den ehemaligen Minister mit mehrerenHunderttausend Flugkilometern im Dienst könnte das Bonmot zutreffen,das einst für Hans-Dietrich Genscher galt: Begegnen sich zweiFlugzeuge in der Luft - in beiden sitzt der deutsche Außenminister.Der SPD-Politiker war zusammengenommen fast acht Jahre lang deroberste deutsche Chefdiplomat. Er kennt die Krisenherde dieser Weltnicht nur aus dem Fernsehen, sondern aus eigener Anschauung. Ukraine,Syrien, Irak, Iran und und und. Steinmeier hat in dieser "aus denFugen geratenen Welt" (Shakespeare) dazu beigetragen, Frieden wiederherzustellen, Konflikte zu entschärfen, zumindest für ein wenigHoffnung zu sorgen. Nun erfolgt der radikale Wechsel vom oberstendeutschen Krisenmanager ins oberste Repräsentationsamt dieserRepublik ins schöne Schloss Bellevue an der Spree. Statt mitRegierungschefs und Außenministern anderer Länder in unendlichenVerhandlungsrunden zu sitzen, wurde Steinmeier ins Amt des -gleichsam - obersten Mutmachers der Nation gewählt. In seiner erstengroßen Rede im neuen Amt gestern vor Bundestag und Länderkammer hatsich der Neu-Präsident dieser Rolle schon mal als würdig undgewachsen erwiesen. Er hat die Herausforderungen, vor denen diedeutsche Gesellschaft, Europa, die Welt stehen, scharf und ohneBeschönigungen beschrieben. Vor allem aber hat er sich als ein klugerund überzeugender Streiter für Demokratie empfohlen. Und so einenbraucht das Land. Nicht nur jetzt, aber jetzt ganz besonders.Freilich, Bundespräsident Steinmeier mag nicht ganz so warmherzig,nicht ganz so volksnah wie sein Vorgänger, der frühere RostockerPfarrer Joachim Gauck, daher kommen. Doch als konsequenterVerteidiger der Demokratie steht er Gauck in nichts nach. Zugleichdürfte Steinmeier noch politischer agieren und reden als derpastorale Gauck. Steinmeier liebt Klartext, auch dort, wo Gauckvielleicht eine Wortgirlande drehte. Sein Appell an den türkischenPräsidenten Erdogan, die unsäglichen Nazi-Vergleiche zu unterlassenund Signale der Entspannung zu zeigen, sind klar undunmissverständlich. Hier redete der Außenminister, der inzwischen denJob des Präsidenten inne hat. Beides passt offenbar zusammen. Dabeiwar Steinmeier, der erst nach einem Überraschungs-Coup des damaligenSPD-Chefs Sigmar Gabriel zum Präsidenten-Kandidaten der GroßenKoalition wurde, nicht unumstritten. Die Union hatte keinenvergleichbaren Kandidaten oder eine Kandidatin aufzubieten. AngelaMerkel fügte sich in die Personalie klaglos drein. Nur nicht nocheinen Wahlkampf innerhalb der Koalition, mag sie sich gedacht haben.Das war allerdings noch vor dem Schulz-Hype der SPD. Dass Steinmeiereinst sozusagen der Erfinder der Agenda 2010 im Auftrag vonEx-Kanzler Gerhard Schröder war, ist noch nicht ganz vergessen.Steinmeier war viele Jahre lang die rechte Hand Schröders. Erst inHannover, dann im Berliner Kanzleramt. Für manchen politischen Coup,aber auch manchen "Verkehrsunfall" in der rot-grünen Koalition trägtSteinmeier eine Mitverantwortung. Allerdings ist der grauhaarigeNiedersachse längst aus dem Schatten seines Ziehvaters und einstigenChefs herausgetreten. Bundespräsident Steinmeier kann in den nächstenJahren zeigen, dass er ein demokratischer Mutmacher, ein klugerAnstoßgeber und ein lebensnaher Versöhner ist.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell