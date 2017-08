Regensburg (ots) - Die Taten von Pädophilen sind abscheulich unddurch nichts zu entschuldigen. Es verdient aber Anerkennung, wennMenschen mit diese fatalen sexuellen Veranlagung Hilfe suchen, umsich selbst unter Kontrolle zu halten. Deshalb ist es gut undwichtig, dass es in Regensburg seit nun sieben Jahren diesexualwissenschaftliche Ambulanz für Pädophile gibt. Man mag sichnicht ausrechnen, wie viele Buben und Mädchen Opfer geworden wären,wenn die inzwischen 50 therapierten Patienten keine Anlaufstellegehabt hätten. Professor Osterheider und sein Team leisten hier eineunschätzbare Arbeit, bei der sie auch in Abgründe blicken. Auch diebeste Behandlung gewährt allerdings keine 100-prozentige Sicherheit.Jedem muss außerdem klar sein: Die meisten Pädophilen suchen sichkeine medizinische Hilfe. Sie sind und bleiben eine große Gefahr fürKinder. Sieben Jahre Ambulanz in Regensburg sind deshalb auch eineMahnung, dass jeder Einzelne etwas dazu beitragen muss, um sexuellenMissbrauch von Kindern zu verhindern: Wer Situationen beobachtet, dieVerdacht aufkeimen lassen, muss sich unbedingt Klarheit verschaffen.Sonst macht er sich mitschuldig.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell