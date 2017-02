Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg)zur weltweiten Frage nach bezahlbarem Wohnraum:

Regensburg (ots) - Es ist eines der größten Probleme modernerGroßstädte, von Tokio über New York bis Berlin: Das Angebot anbezahlbarem Wohnraum kann nicht Schritt halten mit der zunehmendenZahl von Menschen, die dort leben und arbeiten wollen. Dass geradeImmobilien in guter Lage immer auch als Spekulationsobjekte oderGeldanlagen genutzt werden, verschärft die Situation weiter. DerTrend hin zu immer kleineren Behausungen ist dabei aber keine Lösung.Sicher: Für Geschäftsleute auf der Durchreise mögen Bett, Schrank undKüchenzeile genügen. Zum behaglichen Wohnen aber gehört mehr. DieMöglichkeit zur Individualisierung zum Beispiel, und Raum auch fürden Besuch von Freunden oder Partnern. Sollte all dies im Streben umbezahlbaren Wohnraum auf der Strecke bleiben, so wird das Leben derGroßstadt der Zukunft vor allem eines sein: trostlos. Darüber kanndann auch der schönste Ausblick vor dem Fenster nicht hinwegtäuschen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell