Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Zielsetzung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM 2018:

Regensburg (ots) - Jogi Löw setzt sich mit der Nationalmannschaftein klares Ziel: 2018 soll in Russland der Weltmeistertitelverteidigt werden. Löw denkt nicht an ein Halbfinale, er denkt nichtan einen zweiten Platz, nein, er will den Pokal - und es ist gut sound nur logisch, dass er das auch sagt. Im Fußball gibt es in punktoöffentliche Zielsetzungen allzu oft völlig übertriebene Vorsicht. Dawill jeder erstmal die Vorrunde überstehen und dann weiterschauen unddann gucken, was am Ende rauskommt. Löw macht es anders. Er will denTitel und sagt das auch. Angesichts der Mannschaft, die er zurVerfügung hat, würde ihm alles andere auch kaum einer abnehmen. Deramtierende Weltmeister ist 2018 der Topfavorit. Und das, obwohl ervermutlich etwas schwächer besetzt als 2014 ins Turnier gehen wird.Doch auch ohne Lahm, Schweinsteiger und Klose ist die deutscheMannschaft immer noch bärenstark. Die anderen großen Fußball-Nationenkämpfen da mit ganz anderen Problemen. Brasilien und Argentinienhaben schon weit bessere Tage erlebt. In Europa ist Frankreich gutdrauf und Spanien schwer einzuschätzen, der Rest jagt niemandem Angstein. Deswegen wäre es kein Wunder, wenn Löw sein Ziel am Ende aucherreichen würde.