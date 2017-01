Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Verquickung von Ämtern in Politik und Wirtschaft

Regensburg (ots) - Dabei sind Wechsel von der Politik in dieWirtschaft - Beispiele für den umgekehrten Weg gibt esinteressanterweise so gut wie gar nicht - eigentlich gewollt. "Die"Politik, Regierungen und Parlamente sollten wissen, was "die"Wirtschaft, also Branchen, Verbände, Unternehmen, will. Doch die Cruxist, dass es dabei transparent und geregelt zugehen muss.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell