Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Situation der Hebammen:

Regensburg (ots) - Straffes Selbstmanagement und fürsorglicheZuwendung - Hebammen müssen diesen Spagat meistern. Bei densteigenden Geburtenzahlen werden deren Expertise bei der Geburt unddie Versorgung davor und danach immer wichtiger. Der Gesetzgeber mussBedingungen schaffen, damit Hebammen ihre Aufgabe auch in Zukunftohne Abstriche erfüllen können. Der Großteil aller Hebammen in derOberpfalz arbeitet freiberuflich. Das bedeutet einerseitsFlexibilität. Andererseits müssen Hebammen die gesamte Verwaltungselbst abwickeln - Termine organisieren, Rechnungen schreiben,Sozialabgaben führen. Eine der größten Belastungen aber ist dieHaftpflichtversicherung, die wegen der hohen Beiträge viele Hebammenvor enorme Belastungen stellt. Einige mussten ihr Geschäft bereitsaufgeben. Mit dem Sicherstellungszuschlag hat der Gesetzgeber bereitsAbhilfe geschaffen - ein Schritt in die richtige Richtung. Davonprofitieren allerdings nur Hebammen in Kliniken. Auch für alleanderen müssen gesetzliche Lösungen her. Hebammen übernehmen großeVerantwortung in der frühkindlichen Versorgung und Eltern setzenVertrauen in sie. Damit Hebammen auch künftig mit all ihrem Wissenund Gewissen arbeiten können, müssen die Rahmenbedingungen stimmen.