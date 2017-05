Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Sicherheit im Netz:

Regensburg (ots) - Es stimmt schon: Die meisten von uns sind zusorglos im Netz unterwegs. Wir brauchen mehr Sensibilität und Wissen,wie man sich da bewegen sollte. Was wir aber vor allem brauchen, dassind Produkte, die sicher(er) sind. Es kann nicht Aufgabe jedenVerbrauchers sein, dass er sich zum IT-Spezialisten fortbilden muss,um sicherzustellen, dass sein vernetzter Kühlschrank auch kühlt, seinvernetzter Herd nicht von einem Hacker angeheizt wird und die Budeabfackelt; dass sein Telefon nicht die Zeitansage in Tokiostundenlang abfragt. Nun erklärt so wohlmeinend wie warnend der"Verein Deutschland sicher im Netz": Die Förderung digitalerKompetenz als übergreifende Schlüsselqualifikation entwickle sich zurKernaufgabe digitaler Aufklärung. Ja, genau, so gehts ... schief.Wenn man in diesem Stil aufklärt, wird es a: kaum jemand verstehenund b: wird die Hauptverantwortung dem Verbraucher zugeschoben. Dannbleiben wir Didös (digitale Dödel), unwissend und leichte Beute fürCyber-Abzocker.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell