Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Lage bei VW:

Regensburg (ots) - Volkswagen erhöht die Dividende. Tatsächlich.Erstaunlich, wozu ein in seinen Grundfesten erschütterter Konzern inder Lage ist. Zweistellige Milliarden-Rückstellungen allein fürZahlungen in den USA, Absatzverluste, Stellenabbau, hoheNeuinvestitionen, um die selbst in Verruf gebrachte bisherigeTechnologie abzulösen - der Konzern stemmt riesige Lasten. Obendreinverliert der bislang zuverlässige Gewinnlieferant Audi gegenüberMercedes und BMW an Boden, und die allzeit renditeschwache KernmarkeVW verdient weiterhin so wenig, dass man sie für eineNon-Profit-Organisation halten könnte, die halt gerne Autos verteilt.Davon will man sich die Laune nicht vermiesen lassen: Hurra, wirleben noch! Also kippt der Konzern seinen Aktionären, in diesem Fallvor allem den bedürftigen Familien Piëch, Porsche und dem LandNiedersachsen, ein stattliches Sümmchen in die Taschen. Beruhigend zuwissen, dass es Volkswagen doch so gut geht.