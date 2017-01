Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Lage in der Ukraine

Regensburg (ots) - Pünktlich zum Besuch von Präsident PetroPoroschenko am Montag in Berlin sind die Kämpfe im Osten der Ukrainewieder aufgeflammt. Es gab Tote und Verletzte, und diese Opfer sindnur ein Vorgeschmack auf das, was bei einer erneuten Eskalation inder Region droht. Unwahrscheinlich ist eine solche Zuspitzungkeineswegs. Es ist ja nicht nur der Stillstand im MinskerFriedensprozess, der Sorgen bereitet. Es ist vor allem die veränderteweltpolitische Lage nach dem Amtsantritt von US-Präsident DonaldTrump, die eine neue Unsicherheit in der Ukraine und im gesamtenpostsowjetischen Raum erzeugt. Trump hat bekanntlich den russischenPräsidenten Wladimir Putin zu einem großen Staatsmann erklärt, dieNato dagegen für obsolet. Die völkerrechtswidrige Krim-Eroberung hältder neue US-Präsident für einen undramatischen, eher normalenVorgang. Es sollte also niemanden überraschen, wenn Trump seinemAlphatier-Kumpel Putin zum Antrittsbesuch die de-facto-Anerkennungder Krim-Annexion schenkt, im besten Fall im Austausch gegen dieSeparatistengebiete im Osten der Ukraine. Man könnte ein solches, garnicht einmal zwingend überzeichnetes Szenario sogar zu einem genialenrealpolitischen Deal erklären, der helfen könnte, den wachsendenOst-West-Konflikt der vergangenen Jahre zu beenden. DieRussland-Sanktionen würden fallen. Die Ukraine müsste sich mit einerweitgehend neutralen, in jedem Fall aber bündnisfreien Positionzwischen Ost und West abfinden. Dafür hätte, ketzerisch gesprochen,der Westen endlich Ruhe an der Ostfront. Das Problem dabei ist: Eswird nicht funktionieren, ob Trump und Putin das nun wollen odernicht. Zum einen können und werden die EU-Europäer, inklusive derBrexit-Briten, die Krim-Annexion in keinem Fall anerkennen, auchnicht de facto, wenn sie ihren multilateralen, auf der Einhaltunginternationalen Rechts basierenden Politikansatz nicht auf demMüllhaufen der Geschichte entsorgen wollen. Vor allem aber hättejeder ukrainische Präsident, der bei einem solchen Basarhandelmitmischen würde, bei seinen Landsleuten sofort verspielt und könntezurücktreten. Es war deshalb kein Wunder, dass Poroschenko sich inBerlin zuallererst für die deutsche Unterstützung beim Kampf um dieterritoriale Integrität der Ukraine bedankte, und zwar inklusive derKrim und der Donbass-Region im Osten. Merkel ihrerseits betonte, esgebe keine Alternative zum Minsker Friedensprozess. Im Klartext: EinPutin-Trump-Deal ist kein akzeptabler Lösungsansatz. Wie esweitergehen kann, ist derzeit völlig offen. In der Ukraine brichteinmal mehr eine Stunde Null an. Das heißt selbstverständlich nicht,dass die 10 000 Toten, die im Ukraine-Krieg seit 2014 bereits gezähltwurden, vergessen werden können. Im Gegenteil! Es ist wichtig, imWesten Europas immer wieder daran zu erinnern, was die Ukrainer inden vergangenen 25 Jahren ihrer Unabhängigkeit erlitten, aber auchgeleistet haben. Die große Mehrheit der Menschen im Land verbindetdamit die Hoffnung auf eine gute Zukunft als Teil der europäischenStaatengemeinschaft. Merkel hat dem am Montag Rechnung getragen,indem sie das stärkste Gewicht in ihrer Stellungnahme auf diewirtschaftliche Hilfe für die Ukraine gelegt hat. Zugleich darf auchnicht übersehen werden, dass die russische Eroberungspolitik denukrainischen Nationalismus gestärkt und die Bereitschaft zumWiderstand erhöht hat, auch zum bewaffneten Kampf. Es kann in denAugen der meisten Ukrainer nicht der Sinn all der Entbehrungengewesen sein, am Ende wieder als kleiner, abhängiger Bruder Russlandsdazustehen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell