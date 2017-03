Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Korruptionsaffäre um den Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs:

Regensburg (ots) - Jeder hat das Recht, sich in einem Verfahrenmit allen ihm zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln zuverteidigen. Das gilt selbstverständlich (und erst recht) auch fürdie Beschuldigten in der Regensburger Korruptionsaffäre. DerRegensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs und der BauträgerVolker Tretzel nutzen diese ihnen zur Verfügung stehenden Mittel auchin vollem Umfang aus. Das Ziel ist, sich in einem Prozess, der ihnenhöchstwahrscheinlich bevorsteht, gegen die ihnen vorgeworfenenStraftaten zu verwahren. Auch das ist ihr gutes Recht. Es gibtallerdings ein ziemlich großes "Aber" an dieser Stelle. DiesesVerfahren ist nicht politisch motiviert. Das aber deuten TretzelsAnwälte in einer Mitteilung vom Montagabend an. Dort heißt es: "Dieseund andere Fragen werden im weiteren Verfahren ebenso aufzuklärensein wie mögliche politische Implikationen dieses behördlichenVorgehens." Man mag diese Formulierung im Rahmen derVerteidigungsstrategie als gerechtfertigt ansehen, wenn man imAuftrag von Herrn Tretzel unterwegs ist oder ihm gewogen ist. Abersie deutet an, dass die Ermittlungen einen politischen Hintergrundhaben könnten. In Deutschland wie in anderen demokratischen Ländernherrscht das Prinzip der Gewaltenteilung. Judikative, Exekutive undLegislative agieren unabhängig. Gerichte, Staatsanwälte und Polizeiarbeiten nicht im politischen Auftrag. Wer unterstellt, dass dieErmittlungen gegen Tretzel oder Wolbergs politisch motiviert sind,zweifelt dieses Prinzip an. Er unterstellt der Staatsanwaltschaft,dass sie im Auftrag gehandelt hat. Die Frage ist: In wessen Auftrag?Im Auftrag der Regensburger CSU? Der bayerischen Staatsregierung? Ja,Staatsanwälte unterstehen dem Justizminister. Aber eine Verschwörungzu unterstellen, ist ebenso gefährlich wie populistisch. In dieselbeKerbe schlägt auch der suspendierte Oberbürgermeister der StadtRegensburg, der jüngst bei Auftritten in der Öffentlichkeit seineSicht der Dinge darstellt, und die ist bekannt. Er hält sich fürunschuldig. Er sieht sich ebenso wie Tretzel als Opfer, auch einerfalschen Berichterstattung. So kann man das sehen. DieStaatsanwaltschaft, die mit einem Team aus Ermittlern seit MonatenBeweise sichert, sieht das naturgemäß anders. Ja, es gilt dieUnschuldsvermutung. Die Schuld zu beweisen ist Aufgabe derStaatsanwaltschaft. Aber es ist unser Auftrag als Medien, Fragen zustellen und nicht alles zu glauben, was man der Öffentlichkeitglauben machen will. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen und derErmittlung ist es daher infam, uns Medien zu unterstellen, wir würdenUnwahrheiten verbreiten. Unsere Recherchen wie auch die andererKollegen stützen sich auf die Ermittlungen der Justiz und aufInformationen aus erster Hand. Sie sind geprüft. Sie sindverifiziert. Wir lügen nicht. Wir berichten. Und wir kommentieren,auch, wenn es zu viel wird mit den Unterstellungen. Seit ein paarMonaten reiben wir uns ungläubig die Augen, wenn morgens dieNachrichten über die neuesten Entgleisungen von US-Präsident DonaldTrump bekannt werden, oder die Versuche seines Teams, Fakten alsunwahr darzustellen. Wir amüsieren uns über die Versuche,offensichtliche Wahrheiten als "alternative Fakten" darzustellen -und alle, die sie ablehnen, als Feinde zu brandmarken. Wir sindentsetzt darüber, weil in den USA Politiker im eigenen und imInteresse von Unternehmen versuchen, Menschen zu verschaukeln. Wirmüssen nicht über den Atlantik blicken. Auch an den Ufern der Donaugeschehen besorgniserregende Dinge.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell