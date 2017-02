Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Inflation:

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Regensburg (ots) - Das Desaster schröpfte die Konten und wirkt inden Köpfen gnadenlos nach. Es war kurz vor und um dieJahrtausendwende, als der Tatort-Mime Manfred Krug sein populäresGesicht der Telekom lieh und für die angebliche "Volksaktie"trommelte, es war die Zeit, als in anderen Werbespots naseweiseAbiturientinnen ihren finanztechnisch hoffnungslos verkalkten OpasAktienfonds als Alternative zum desaströs verzinsten Sparbuchaufschwatzten. Dann platzte die New-Economy-Blase und machte aus derin diesem Land ökonomisch maßgeblichen Generation der Babyboomergebrannte Kinder. Gleichsam reflexartig, aber natürlich auch auswohlverstandenem Eigeninteresse preist das Deutsche Aktieninstitutaktuell wieder die mit Geld aufzuwiegenden Segnungen einer gesundenWertpapierkultur. Denn daran krankt es. Die Hoffnung des DAI: Diesteigende Inflationsrate möge angesichts der vorherrschendenNullzinspolitik den notorisch börsenfaulen Deutschen endlich Beinemachen. Gewiss, die Teuerung ist teilweise Sondereffekten wie demAnstieg der Energiekosten im Gefolge der Drosselung derErdölförderung geschuldet. Doch wird das Dilemma für die breite Masseder Sparer immer handfester, es lässt sich in Heller und Pfennigbeziffern. Und alternative Anlageformen sind in der Ära desultrabilligen Geldes nicht mehr so wohlfeil, wie zum Beispiel dieHerolde des Aktienmarktes lauthals verkünden. An allen Ecken undEnden des Finanzkosmos droht den mühseligen und beladenen Sparerneine Blasenbildung. Immobilien? Der Kaufpreis einer Wohnung inMünchen ist innerhalb von gerade mal sechs Jahren um sagenhafte 115Prozent geklettert. Selbst in beschaulichen Flecken wie Fulda beträgtdie Steigerung zwei Drittel. Staatsanleihen? Gut für einen ruhigenSchlaf (zumindest deutsche), schlecht für die Rendite. Bleiben alsotatsächlich nur Aktien? Seit Beginn der Finanzkrise 2008 hat der Dax146 Prozent zugelegt. Aber Experten warnen, dass sich die Kurse vonder tatsächlichen Wirtschaftsleistung abkoppeln. Zudem schreit dieseAnlageform nach einem langen Atem. Wer aus der Babyboomer-Generationhat den noch? Die schleichende Enteignung der Sparer birgt enormeSprengkraft. Sie konterkariert alle Appelle der Politik zur privatenAltersvorsorge. Sie macht all jene zu Verlierern, die zum Beispielmit Lebensversicherungen bereits in diese Vorsorge investiert hatten.Am schlimmsten aber: Der gefährliche Mix aus höherenLebenshaltungskosten und niedrigen Zinsen lässt sich zumindesthierzulande populistisch als Argument gegen den Euro und Europaausschlachten - und das in einer Zeit, in der die Union ohnehin mitZweifeln an ihrer Daseinsberechtigung ringt. Nicht nur der Sparer,auch die Europäische Zentralbank steckt in einem Dilemma. DieInflationsrate in der Euro-Zone hinkt der deutschen deutlichhinterher. Jetzt die Zinsen zu erhöhen, hieße für Mario Draghi & Co.,eventuell den jüngst verzeichneten moderaten Wirtschaftsaufschwungauf dem Kontinent zu strangulieren. Die Maßnahme würde zudem einenStresstest für die Staatshaushalte - primär im südlichen Euro-Raum -bedeuten. In der deutschen Politik wird die drohende Destabilisierungder ökonomischen Basis der Mittelschicht inzwischen durchausthematisiert. Aber sie baut wohl darauf, dass sich die Sondereffekteeinebnen und sich die Inflation mittelfristig wieder auf einemniedrigeren Stand einpendelt. Sollte dem nicht so sein, ist eineDebatte über Steuererleichterungen unvermeidbar. Je mehr der AfD dieFlüchtlingskrise als Thema wegbricht, desto eher wird sie imheraufziehenden Wahlkampf wieder ihr eigentliches Steckenpferdreiten: die Krise des Euro.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell