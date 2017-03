Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zum Thema Lese- und Schreibschwäche:

Regensburg (ots) - Lesen und Schreiben sind Kulturtechniken. Wersie nicht beherrscht, ist von gesellschaftlicher Teilhabeausgeschlossen. Das fängt bei der Speisekarte an, geht über Fahrpläneund Überweisungsträger bis hin zum Beipackzettel eines Medikaments.Auch der Zutritt in die moderne Arbeitswelt ist vielfach versperrt.Aus Angst und Scham, die eigenen Schwächen offenbaren zu müssen,trauen sich viele Betroffene aber nicht, selbst Hilfe zu suchen.Deshalb brauchen sie Unterstützung. Mut zu machen, ist einegesamtgesellschaftliche Aufgabe. Den Blick auch auf das Berufslebenund das eigene Umfeld zu richten, ist richtig. Dabei ist Sensibilitätgefragt. Blöde Witze hingegen sind vollkommen unangebracht. Denn dieGründe, weshalb es in der Schule mit dem Lernen nicht gut geklappthat, können ganz vielfältig sein.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell