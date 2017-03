Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zum Thema G8/G9 in Bayern:

Regensburg (ots) - Aus Fehlern soll man lernen. Das gilt nicht nurin der Schule, sondern auch in der Politik. Mit der faktischenRückkehr zum neunjährigen Gymnasium räumt Ministerpräsident HorstSeehofer nicht nur Fehler ein, sondern startet einen längstüberfälligen Lernprozess innerhalb seiner Partei. Für die CSU kann esein wichtiger Befreiungsschlag werden. Es gilt, die Anliegen derSchüler, Eltern und Lehrer aufzugreifen. Nachdem das achtjährigeGymnasium in Stoiberschem Rekordtempo eingeführt worden war,verschloss die CSU viel zu lange ihre Ohren, ignorierteSchülerproteste und die Kritik der Opposition. Stattdessen basteltesie am Gymnasium herum und führte etwa die "Mittelstufe plus" ein.Nun rettet das Aus für das längst gescheiterte G8 die CSU auf denletzten Metern der Legislaturperiode vor dem Sitzenbleiben. Seehoferbekommt noch eine 4. Das miese Zeugnis haben ihm die Schüler sowiederen Eltern ausgestellt. An den Pilotschulen gingen die Jugendlichenlieber ein Jahr länger in die Schule, um noch etwas von ihrerFreizeit zu haben. Spätestens da war der Druck so stark geworden,dass das Ende des G8 eigentlich unausweichlich war. 13 Jahre - solange dauerte früher eine Schullaufbahn mit Abitur - brauchte dieCSU, um das Scheitern des achtjährigen Gymnasiums einzugestehen unddie Kehrtwende einzuläuten. Die Präsidentin des BayerischenLehrerinnen- und Lehrer Verbandes, Simone Fleischmann, bringt es aufdem Punkt. Sie sagt: "Wir haben beim G8 13 Jahre diskutiert, 13 Jahreausprobiert und nichts ist passiert." Jetzt ist das Schicksal desGymnasiums und das Ende des G8 besiegelt. Die Erwartungen sind hoch.Es soll der große Wurf werden, das verspricht die CSU. DieLehrerverbände fordern nichts Geringeres als eine vollständigeÜberarbeitung des bisherigen gymnasialen Konzepts. Das Gymnasium hatHorst Seehofer zwar zur Chefsache erklärt. Die Reform klingt abereher nach einem Reförmchen. "Behutsam" wolle die CSU das Gymnasiumverändern, die Neuausrichtung sei keine Rückkehr zum G9. Seehoferweiß, wie schwierig es wird, denn die Palette an Forderungen istgroß. Eltern, Lehrer, Schüler - alle haben verschiedene Ansichten.Abgeordnete der CSU vergleichen sich gerne mit demFußball-Bundestrainer: Egal wie er seine Elf aufstellt, er wird aufjeden Fall von den Fans kritisiert. Auch in der Bildungspolitik istdas so. 325 000 Schüler besuchen ein bayerisches Gymnasium, jeder hateine eigene Auffassung. Allen Recht machen kann man es nicht. Dasweiß auch Ministerpräsident Horst Seehofer. Trotzdem erweckt er denAnschein, bewusst den Schulterschluss mit den Verbänden zu suchen undsich als Landesvater zu präsentieren, der auf die Beschwerden derSchüler, Eltern und Lehrer reagiert. Seehofer schickte seinenKultusminister Ludwig Spaenle zum Nachsitzen. Der lieferte seinerPartei danach mal ein brauchbares Konzept, wie das Gymnasium derZukunft aussehen könnte. Geht es nach den Lehrerverbänden, dannsollte auf das G8-Debakel eine vollkommene und ausgegoreneÜberarbeitung des Gymnasiums folgen. Viele bewährte Neuerungen des G8sollen beibehalten und weiter verbessert werden. Es soll mehrindividuelle Förderung, etwa in Form von freiwilligen Förderkursenoder Coachings von lernschwächeren Schülern geben, dazu mehr Angebotezur Selbstfindung. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, wiewichtig der CSU diese Vorschläge sind oder ob es sich nur um eintaktisches Manöver vor den Landtagswahlen 2018 in Bayern handelt.Nimmt die CSU die Anliegen tatsächlich ernst, dann könnte sie am Endesogar von ihrem eigenen Scheitern profitieren.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell