Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zum Streit an der Universität in Regensburg:

Regensburg (ots) - Demokratie kann ungemütlich sein - das bekommendie Studierenden in Regensburg jetzt zu spüren. Der Konflikt kreistum die Frage, ob sich Meinungen, die der eigenen widersprechen,einfach verbannen lassen. Die Antwort ist kurz und unbequem: Nein!Wir müssen die Weltsicht Andersdenkender aushalten. Der Streitzwischen der linken Bunten Liste und den konservativen Korporationenkocht zu einer Zeit hoch, in der Ordnungen ins Wanken geraten:Superkapitalist Trump gewinnt die Arbeiter für sich, SarahWagenknecht lobt ihn, Alt-Feministin Alice Schwarzer rückt nachrechts, die AfD kuschelt mit Putin. Die politischen Lagerverschwimmen. Damit wächst der Druck auf politische Akteure allerCouleur, sich abzugrenzen. Vor diesem Hintergrund erscheint derUni-Eklat als Phänomen seiner Zeit. Doch es ist wichtig, dass dieMeinungsvielfalt bewahrt wird, besonders in einerBildungseinrichtung. Das geht manchmal nicht ohne Streit. Aber denmüssen wir aushalten.