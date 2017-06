Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zum SSV Jahn Regensburg:

Regensburg (ots) - Es gab Zeiten, da galt der SSV Jahn als Synonymfür Pleiten, Pech und Pannen: Immer wieder hatte der Club fürNegativ-Schlagzeilen gesorgt. Den Kickern wurde sogar schon einmalden Strom abgestellt, weil der Verein seine Rechnungen nicht bezahlenkonnte. Doch diese Zeiten sind vorbei. Der Club steht so gut da wieschon lange nicht mehr: auf dem Platz, aber auch außerhalb desSpielfeldes. Die Anforderungen zur Lizenz für die 2. Liga wurdenproblemlos erfüllt, die kontinuierliche Aufbauarbeit derVerantwortlichen mit Präsident Hans Rothammer und Sportchef ChristianKeller trägt Früchte. Sie haben es verstanden, den Jahn als Verein,als Marke für die gesamte Region zu positionieren. Die Fußballfans inOstbayern und darüber hinaus identifizieren sich mit dem Club,Sponsoren honorieren die solide Arbeit, die keine Investitionen inLuftschlösser vorsieht, sondern auf dem Boden des Machbaren fußt. DerJahn ist ein Verein mit langer Tradition und kein künstlichgeschaffenes Wirtschaftskonstrukt, das irgendwelche Geldgeber ausundurchsichtigen Gründen aus dem Boden gestampft haben. Genau dasmuss der Jahn auch bleiben - und er wird es auch, egal wer auch immersich die Tretzel-Anteile möglicherwiese sichern will. Es ist dahernicht nachvollziehbar, warum sich eine bislang gesichtsloseBeteiligungsgesellschaft aus München für die Aktien interessiert,deren Wert gegen Null geht - zumal die potenziellen Investoren dankdes Vertragwerks beim Jahn, das die Kompetenzen klar regelt, imoperativen Geschäft sowieso nichts zu melden haben. DieInvestorengruppe wäre gut beraten, die Finger vom SSV zu lassen. MitSport scheinen sie ohnehin nichts am Hut zu haben - im Gegensatz zuden Jahn-Sponsoren, die in der Region nicht nur wirtschaftlich,sondern auch emotional verankert sind. Der langjährige Jahn-GönnerVolker Tretzel - laut Staatsanwaltschaft einer der Hauptakteure inder Korruptionsaffäre - könnte dem Club einen letzten Dienst erweisenund seine Anteile an den Jahn verkaufen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell