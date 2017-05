Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zum Finale in der Fußball-Europa-League:

Regensburg (ots) - Champions League verpasst - in der EuropaLeague gelandet: Dann vergleichen sich viele Bundesliga-Vereine miteinem Liebhaber, der um die schöne Prinzessin gebuhlt und diehässliche Schwester bekommen hat. So wird seit Jahren ein Wettbewerbin ein schlechtes Licht gestellt, das er nicht verdient hat: Geradeein Endspiel mit großen Namen und Protagonisten, wie es zwischen AjaxAmsterdam gegen Manchester United mit seinen Star-Trainer JoséMourinho steigt, bietet eine große Chance, dieses Bild zukorrigieren. Denn die Europa League ist eine tolle Plattform, um sichauf der internationalen Bühne zu präsentieren: für Vereine wieFreiburg, Mainz oder Augsburg, aber auch für kleinereFußballnationen, die an die großen Geldtöpfe streben, und derenSpieler, um sich ins Rampenlicht zu stellen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell