Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zum Besuch von Angela Merkel bei US-Präsident Donald Trump:

Die Kanzlerin versteht sich im Umgang mitschwierigen Männern. Das hat Merkel in ihrem Verhältnis zumrussischen Präsidenten Wladimir Putin ebenso bewiesen wie in dem zumtürkischen Regierungschef Recep Erdogan. Diese Erfahrung hilft Merkeldabei, einen Draht zum neuen US-Präsidenten zu entwickeln. ObwohlTrump die Kanzlerin zum Lieblingsfeindbild in Europa stilisiert hat.Sie sei eine schwache Führerin, die in der Flüchtlingspolitik einen"katastrophalen Fehler" gemacht habe. Die Aufnahme mehrererHunderttausend Syrer sei "ein Desaster" für Deutschland. Merkel"ruiniere" damit ihr Land. Die Kanzlerin lässt die Tiraden an sichabperlen. Sie versteht instinktiv, das Nichtbeachtung die größteStrafe für Narzissten ist. Stattdessen beschwört sie die Nato, dieEuropäische Union und die Vereinten Nationen, preist den Freihandelund erinnert an den Wert von Bürger- und Menschenrechten. Währendsich "Lady Liberty" auf Ellis Island angesichts von Muslim-Bann,Mauer-Bau und Migranten-Hatz die Augen aus dem Kopf heult, hältMerkel die Fackel der Freiheit hoch, die ihr Barack Obama bei seinemAbschiedsbesuch in Berlin sinnbildlich in die Hand gedrückt hatte.Nach sieben Wochen Trump im Weißen Haus ist klarer denn je: DieZukunft der liberalen Demokratie wird im Westen Europas verteidigt.Dieser Präsident arbeitet offen gegen die weitere Integration desKontinents, zweifelt an dem westlichen Verteidigungsbündnis und setztauf Protektionismus. Angela Merkel hat längst verstanden, dass Trumpdarauf abzielt, Berlin und Brüssel gleichermaßen zu schwächen. AlsHebel benutzt er die Förderung rechtspopulistischer Kräfte in denNiederlanden, Frankreich und Großbritannien, während er gleichzeitigversucht, alte Ressentiments gegen die Macht in der Mitte Europas zuschüren. Merkels Mission in Washington besteht darin, das Schlimmstezu verhindern. Dafür braucht es Ansatzpunkte. Es gehe darum, heißt esin der Sprache der Diplomaten, gemeinsame Interessen zu besprechenund möglichst zu identifizieren. Gemessen an den engentransatlantischen Beziehungen der vergangenen sieben Jahrzehnteklingt das mehr als bescheiden. Dankbar wird registriert, dassVerteidigungsminister James Mattes die Nato nicht für obsolet hält,und Sicherheitsberater H.R. McMaster mit Fiona Hill eineRussland-Expertin ins Weiße Haus geholt hat, die nicht bei WladimirPutin auf dem Schoß saß. Ob Trump die Hand der Kanzlerin höflich hält(Teresa May) oder fast zerdrückt (Shinzo Abe), spielt am Ende wenigereine Rolle, als wie er sich zum Handelsüberschuss desExportweltmeisters und den Verteidigungsleistungen im Bundeshaushaltverhält. Der "America-First"-Nationalist im Weißen Haus hat in derVergangenheit unmissverständlich klargemacht, dass er an dieserStelle Entgegenkommen verlangt. Merkel muss deutlich machen, dassnicht Handelsschranken, sondern überzeugende Produkte undDienstleistungen Defizite verringern. Konzerne wie Apple, Google undStarbucks finden schon heute in Europa einen attraktiven Markt.Hinsichtlich der Verteidigungsausgaben liegt es im EigeninteresseEuropas mehr zu tun. Nicht nur im Budget, sondern vor allem auch beider dringend nötigen Integrierung der Streitkräfte und dem Aufbaueiner europäischen Verteidigungsidentität. Wenn es Merkel gelingt,Trump davon abzubringen, die liberalen Demokratien des Westens weiterzu unterminieren, wäre die Reise nach Washington ein Erfolg.