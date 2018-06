Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung Regensburg zum Asylstreit. Von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Erst am Wochenende beim G7-Gipfel hatte esAngela Merkel mit dem harten Knochen Donald Trump zu tun. DerUS-Präsident ließ die sechs Alliierten im Regen stehen undzertrümmerte schließlich per Twitter das Gesprächsformat der großenwestlichen Demokratien. Zwei Tage später ließ er sich für den Dealmit Kim Jong-un feiern. Dabei wartete in Berlin ein vielleicht nochhärterer Knochen auf Merkel - Horst Seehofer, der seit Sommer 2015Merkel wegen ihrer liberalen Flüchtlingspolitik in herzlicherFeindschaft verbunden ist. Allerdings kann der CSU-Chef nicht mehrvon München aus gegen die "Herrschaft des Unrechts" auskeilen,sondern muss die deutsche Migrations- und Flüchtlingspolitik nunselbst regeln. Einen Tag bevor der Bundesinnenminister gestern seinenMasterplan zur Migration öffentlich machen wollte, fuhr ihm Merkelheftig in die Parade. Aus dem Masterplan wurde ein politischesDesasterstück. Bei Trump hätte Merkel so etwas niemals tun können.Beim Bundesinnenminister schon, denn der ist der Richtlinienkompetenzder Regierungschefin untergeordnet. Allerdings ist das nur formalePraxis. Im Kern geht es um ein tiefes politisches Zerwürfnis zwischenden beiden Alphatieren der Union. Ob Flüchtlinge, die bereits inanderen EU-Staaten registriert sind - was anhand derFingerabdruck-Datei Eurodac relativ schnell festzustellen wäre -, ander Grenze abgewiesen werden können oder nicht, ist der Kern deserbitterten Streits zwischen Seehofer und Merkel. Nachgeben willkeiner. Seehofer will den harten Hund geben und rigoros an der Grenzezurückweisen lassen, wer über einen sicheren Drittstaat einreiste. Inseiner unversöhnlichen Haltung wird er getrieben von nichtberauschenden Umfragewerten der CSU, von Markus Söder, der alleRegister zieht, um sich die Alleinherrschaft der Christsozialen imFreistaat zu sichern, und nicht zuletzt gejagt von einerpopulistischen Alternative für Deutschland, die MerkelsFlüchtlingspolitik für den bevorstehenden Untergang Deutschlandsverantwortlich macht. Rechtlich allerdings ist SeehofersZurückweisungs-Kurs komplizierter, als er glauben machen will. Imschwarz-roten Koalitionsvertrag steht zudem nichts vonZurückweisungen an der Grenze. Da ist vielmehr ganz grundsätzlich dieRede davon, dass sich die Zustände des Jahres 2015 nicht wiederholendürften. Daraus leitet Seehofer jedoch die Rechtfertigung dafür ab,über den Koalitionsvertrag hinaus gehen zu können. Und zugleichberuft er sich auf die Buchstaben von Artikel 18 des Asylgesetzes,wonach Ausländern die Einreise zu verweigern ist, wenn sie aus einemsicheren Drittstaat einreisen. Allerdings unterschlägt der CSU-Chef,dass von der Einreiseverweigerung abzusehen ist, wenn Deutschlandaufgrund von EU-Rechtsvorschriften für das Asylverfahren zuständigist. Nach EU-Recht muss ein Verfahren durchgeführt werden, um denStaat zu bestimmen, der für das Asylverfahren (eigentlich) zuständigist. Der Extrakt der komplizierten Asylrechts-Materie lautet: Soeinfach, wie sich Seehofer Zurückweisungen an der Grenze vorstellt,ist es in der rechtsstaatlichen Praxis nicht. Auf der anderen Seitehat Merkel die EU im Blick. Sollte Deutschland anfangen, in großemStil Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen, würde das Problem nurweitergegeben wie eine heiße Kartoffel. Etwa an Österreich, von dortnach Ungarn, das wiederum den Nicht-EU-Staat Serbien behelligenwürde. Unter dem Blickwinkel, dass die ohnehin zerstritteneEuropäische Union in dieser Frage zusammenhalten sollte, agiertMerkel. Sie hofft auf eine Verständigung der EU-Spitzen Ende Juni.Seehofer ist das jedoch viel zu vage. Er will und muss endlichliefern. Keine guten Aussichten für eine Verständigung im neuaufgewärmten Flüchtlings-Dauerstreit.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell