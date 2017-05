Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zum Anschlag in Manchester:

Regensburg (ots) - Der Terror ist zurückgekehrt. Mit 22unschuldigen Opfern ist der Anschlag von Manchester die schlimmsteTerrortat in Großbritannien seit dem Angriff von vierSelbstmordattentätern auf die U-Bahn von London im Juli 2005. Auchseitdem hat es immer wieder Anschläge gegeben, zuletzt dieMesserattacke auf das Parlament von Westminister. Doch dieserBombenanschlag, auf den Tag vier Jahre nach der Köpfung des SoldatenLee Rigby durch islamistische Extremisten, hat noch einmal eine neueQualität. Denn zum Ziel hat sich der Terrorist ein Popkonzertgewählt, das überwiegend von Kids und Teenagern besucht wurde. Werist so krank, unter Kindern ein Blutbad anrichten zu wollen? Diekurze Antwort: der sogenannte "Islamische Staat" (IS), dieTerrormiliz, die am Dienstag die Verantwortung für die Bluttatübernahm. In ihrem Internetmagazin "Rumiyah" vom Mai hatte der IS dieParole ausgegeben, Anschlage auf Konzerthallen auszuführen: Dortkönne man "die Ungläubigen zusammentreiben und sie massakrieren". EinMassaker hat der Selbstmordattentäter in Manchester tatsächlichleider anrichten können. So pervers die Untat auch ist, so folgt siedoch der unbarmherzigen Logik des Terrorismus: Je schrecklicher, jeunmenschlicher der Anschlag, desto wirksamer der Effekt. Nun sind dieBriten eine Nation, die mit dem Terror eine lange Erfahrung haben.Seit den 70er Jahren sah sich das Königreich einer Bombenkampagnedurch die nordirische Untergrundorganisation IRA ausgesetzt, undseitdem haben weder Al Kaida noch der IS Großbritannien von ihrenListen der Angriffsziele gestrichen. Premierministerin Theresa Mayhob darauf ab und unterstrich den britischen Widerstandsgeistangesichts nationaler Bedrohungen in ihrer Ansprache in der DowningStreet. Man habe Konflikt und Terrorismus jahrelang ausgehalten, manwerde sich niemals davon unterkriegen lassen. Diese Art vonmutmachender Resolutheit kann die Nation zur Zeit gut brauchen. DieSicherheitskräfte müssen immer erfolgreich sein, während dieTerroristen nur einmal Glück brauchen. Die britische Polizei und diediversen Nachrichtendienste wie MI5 und der Abhördienst GCHQ haben inder Vergangenheit einen Anschlag nach dem anderen verhindern können.Diesmal konnte der Attentäter durchs Netz schlüpfen.Sicherheitsexperten melden, dass das Tempo bei der Terrorabwehr inden letzten Monaten deutlich erhöht wurde, mit durchschnittlich rundeiner Festnahme pro Tag. Nach der Messerattacke im März hatte diePolizei davor gewarnt, dass weitere Terrortaten fast unvermeidbarwären. Doch man nahm an, dass es sich zumeist um "low tech"-Anschlägehandeln würde, wo ein Auto zur Waffe wird oder Messer eingesetztwerden. Der Selbstmordanschlag von Manchester wird da Alarmglockenschrillen lassen. Hier handelt es sich nicht um Amateure, warnenSicherheitsexperten. Der Anschlag wird langfristig und sorgfältiggeplant gewesen sein. Einen Sprengsatz herzustellen brauchtExpertise. Es ist wahrscheinlich, dass nicht ein Einzeltäter, sonderneine ganze Reihe von Terroristen beteiligt gewesen ist. Auch derUmstand, dass die Identität des Täters den Sicherheitskräften nachdem Anschlag schnell bekannt war, deutet darauf hin, dass derTerrorist womöglich im Vorfeld schon auffällig geworden ist. "Wirkönnen die perverse Psyche nicht verstehen", sagte PremierministerinMay, "die einen Raum voller junger Kinder nur als eine Gelegenheitzum Blutbad sieht." Wie sie sind die Briten erfüllt von schieremEntsetzen. Viele Eltern mögen jetzt zweimal überlegen, ob sie ihreKinder zu einem Konzert gehen lassen. Doch zugleich darf man davonausgehen, dass die Briten auch diesmal wieder auf den Terrorantworten, wie sie es immer getan haben: Sich von ihm einschüchternzu lassen, hieße, ihn siegen zu lassen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell