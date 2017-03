Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Wildtieren im Zirkus:

Regensburg (ots) - Das Schicksal des Bären Ben wird wieder voneinem Gericht verhandelt - der Ausgang des Prozesses ist offen. Auch,weil es ein Verbot von Wildtieren in Zirkussen noch immer nicht gibt.Dabei ist ein solches längst überfällig. Zwar hat sich der Bundesratim Sommer 2016 erneut für ein solches Verbot, wie es in Österreich,den Niederlanden oder Belgien längst vollzogen ist, ausgesprochen,beschlossen hat die Bundesregierung aber bisher gar nichts. Und dastrotz einer gewaltigen Mehrheit, die Tiere in Manegen ablehnt. 140Zirkusse mit Wildtieren tourten 2016 durch Deutschland. Und sichergeht es nicht allen Tieren in Zirkussen schlecht. Zum Glück. Aberhier geht es nicht um eine Frage der Haltung, sondern darum, ob Tiereüberhaupt so vorgeführt werden sollten. Fakt ist: Im Zirkus werdenTiere nicht so gezeigt, wie sie sind. Dressuren dienen nur derUnterhaltung des Publikums. Oder haben Sie schon mal einen tanzendenBären in freier Wildbahn gesehen? Tiere gehören nicht in die Manege -und auch nicht mehr in das Geschäftsmodell eines Zirkusses. WerEintritt bezahlt, schadet den Tieren. Der erfolgreichste Zirkus derWelt, der Cirque du Soleil, hat kein einziges Tier in seinemProgramm.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell