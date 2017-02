Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Wahlkampf/Fairness

Regensburg (ots) - Wohin persönliche Attacken, Unfairness bis hinzu glatten Lügen, wohin dieses sogenannte "Negative Campaining", imGrunde das Niedermachens des politischen Gegners, im Wahlkampf führenkönnen, hat der jüngste US-Wahlkampf in erschreckender Weise gezeigt.Das Land ist seither tief gespalten. Der überraschend gewähltePräsident verliert dramatisch an Ansehen. Die Demokratie hat schwerenSchaden genommen. Nun kann man die Verhältnisse in Deutschland nichteins zu eins mit denen in den USA vergleichen, hierzulande geltenandere demokratische Traditionen und Erfahrungen. Dennoch muss mankein Prophet sein, um einen äußerst harten Wahlkampf vorherzusagen.Mit Martin Schulz gibt es erstmals seit Jahren einen wirklichenGegner für die Langzeitkanzlerin Angela Merkel. Allerdings, wenn hartum Themen und Positionen gestritten wird, kann das auch eine Chancefür die Demokratie sein. Aber bitte fair!Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell