Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Tarife/Öffentlicher Dienst

Regensburg (ots) - Die jüngsten Zahlen über die Rekordeinnahmender Länder waren Wasser auf die Mühlen der Gewerkschaften desöffentlichen Dienstes. Wer so viel mehr an Steuergeldern einnehme,der könne locker ein Lohn- und Gehaltsplus von rund sechs Prozentstemmen. Da ist zweifellos etwas dran. Lehrer, Polizisten,Beschäftigte an Universitäten oder in Straßenmeistereien, Azubis undandere müssen für ordentliche Arbeit ordentlich bezahlt werden.Dennoch ist das Aushandeln eines für beide Seiten annehmbarenTarifvertrages ein schwieriger Spagat. Die gute Konjunktur spültordentlich Steuern in die Landeskassen. Doch das kann sich raschändern. Tarifverträge jedoch werden nicht zurückgefahren, wenn sichdie Kassenlage verschlechtert. Die Tarifpartner müssen diesen Spagatmeistern.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell