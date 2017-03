Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Robotern am Arbeitsplatz:

Regensburg (ots) - Intelligente Maschinen erobern die Welt:Roboter arbeiten als Hilfskräfte im Pflegeheim. Digitale Systemeübernehmen die Kontrolle über unsere Autos und chauffieren unsautomatisch von A nach B. Während wir auf der Rückbank Zeitung lesen,bestellt der Bordcomputer beim Lebensmittelhändler Nachschub für denKühlschrank. Diese Beispiele sind keine fernen Zukunftsvisionen. DieTechnik gibt es bereits und hält schleichend Einzug in unserenAlltag. Manche werden es als Segen wahrnehmen, dass ihnen dieAutomaten zeitraubende oder lästige Tätigkeiten abnehmen. Vielejedoch werden die Roboter als Fluch empfinden, weil sie ihnen imwahrsten Sinne des Wortes die Arbeit abnehmen. Die Digitalisierungrevolutioniert die Job-Welt. Im Internet der Dinge brauchen Fabrikenkeine Lagerarbeiter mehr. Intelligente Regale bestellen den Nachschubund sorgen dafür, dass die Ware vom autonomen Lkw-Konvoi Just-In-Timegeliefert wird. Intelligente Software schreibt für Anwälte undMediziner Briefe oder Gutachten. Computeralgorithmen ersetzenBankberater und Versicherungsmakler. Es ist nur eine Frage der Zeit,bis der Roboter 4.0 selbst seinen Nachfolger konstruiert und baut -besser uns schneller, als ein Ingenieur es könnte. Als die ersteGeneration von Industrierobotern in den 70er-Jahren in dieFabrikhallen einzog, warnten Experten, dass es bald nur nochautomatische Fertigung in menschenleeren Hallen gibt. Die Furcht vordem Roboter als großem Job-Killer hat sich damals jedoch zerschlagen.Genau das Gegenteil ist herausgekommen: In der deutschenAutoindustrie oder bei den Maschinenbauern arbeiten heute so vieleBeschäftigte wie nie. Die Roboter haben vor allem monotone,körperlich anstrengende Jobs übernommen - oder Aufgaben, diegesundheitsschädlich sind. Im Gegenzug übernahmen die Beschäftigtenanspruchsvollere Tätigkeiten. Die Qualifikation der Beschäftigtenstieg. Dadurch erhöhte sich auch ihr Einkommen. Mit derfortschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft kommt die alteWarnung vor dem Roboter als Arbeitsplatzvernichter wieder hoch. Dochdiesmal erhält die Diskussion eine neue Qualität . Während man früherdavon ausging, dass vor allem weniger qualifizierte Jobs durchAutomatisierung bedroht sind, wird die neue Technik künftig auchhochkomplexe Tätigkeiten übernehmen. Dann könnten massenhaft gutbezahlte Jobs bei Dienstleistern und in der Industrie wegfallen, diebislang als relativ sicher vor Rationalisierung galten.Computerisierung und Künstliche Intelligenz werden selbst vorManageretagen nicht Halt machen. Schon kursieren Schreckensszenarien,dass bereits in den nächsten Jahren Millionen Arbeitsplätzevernichtet werden. In manchen Branchen könnte jeder zweite Job aufder Kippe stehen. In den Chor der Warnrufe stimmen nicht nur dieGewerkschaften ein. Auch Siemens-Chef Joe Kaeser warnte vor einemKahlschlag. Nach Berechnungen von Experten entstehen zwarhochdotierte neue Arbeitsplätze - natürlich zuerst dort, wo dieintelligenten Maschinen gebaut und gewartet werden. Außerdem lassensich vielleicht bestimmte Produktionen aus Billiglohnländern nachDeutschland zurückholen. Zum Beispiel könnten künftig 3-D-Druckereinen Turnschuh nach Maß und ganz nach Kundenwünschen im Modeladenausdrucken. Und wer begreift, wie man mit der modernen Roboterweltvöllig neue Geschäftsmodelle entwickelt, wird mit Sicherheit auf derGewinnerseite stehen. Die Sorge, dass es mehrDigitalisierungs-Verlierer als Sieger geben könnte, ist berechtigt.Die industrielle Revolution 4.0 wird zu einer Welt mit weniger Arbeitführen. Hier stellen sich nicht nur weitreichende Fragen zurFinanzierbarkeit unseres Sozialstaats. Die Leute brauchen eineZukunftsperspektive, die ihnen auch künftig einen Platz in derGesellschaft garantiert. Mit staatlichen Almosen alleine werden sichdiejenigen, die von Robotern verdrängt werden, nicht abfinden. DiePolitik muss darauf Antworten geben, ehe intelligenten Maschinen dasTempo vorgeben.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell