Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Politiker/Mode

Was denn jetzt? Einerseits sollen Politikerbitteschön möglichst authentisch sein. Andererseits wird an ihnenherumgekrittelt, wenn sie stilistisch nicht ins Bild passen. DieFrage ist doch aber eine andere: Was steckt in dem Maßanzug oderhinter dem Bart? Ist es nicht wichtiger, was ein Politiker zu sagenhat, als was er zu tragen hat? Allerdings sind wir alle darangewöhnt, Dinge nach ihren Äußerlichkeiten zu bewerten. Was sich gutansehen lässt, dem stehen wir von vornherein aufgeschlossenergegenüber. Das erhöht die Chance, zuzuhören. Ein Dilemma also?Keineswegs. Gutes Auftreten gehört in gewissen Positionen einfachdazu - auch in der Politik und auch bei den Herren. Aber ob HerrSchulz nun Bart trägt oder nicht, soll er selbst entscheiden.