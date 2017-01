Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg)zu Obama/Trump

Regensburg (ots) - Mit jedem weiteren Tag den der AmtsantrittDonald Trumps näher rückt, sieht der erste schwarze Mann im WeißenHaus besser aus. Die Amerikaner entdecken in der Dämmerung seinerPräsidentschaft den Politiker wieder, der mit seinem "Yes we can" voracht Jahren eine ganze Nation verzauberte. Obamas Zustimmungswerteliegen deutlich über 50 Prozent. Hätten die Amerikaner ihn nocheinmal wählen dürfen, hätten sie ihn garantiert für eine dritteAmtszeit ins Weiße Haus geschickt. Der Kontrast zu dem politischenJahrmarkt-Schreier Trump könnte kaum größer sein. Obama verkörpertals Sohn eines Vaters aus Kenia und einer Mutter aus Kansas das neueAmerika. Ein Land, das bunter, vielfältiger und säkularer gewordenist, und in dem weiße protestantische Männer nicht mehr alleine denTon angeben. Das für sich genommen markiert eine Zäsur in derGeschichte der Vereinigten Staaten, die einen blutigen Bürgerkriegüber die Sklaverei führte und lange mit dem hässlichen Erbe derRassentrennung rang. Vielleicht gerade weil die Partei der altenweißen Männer witterte, wie grundlegend der Wandel sein sollte, dermit dem Hoffnungspräsidenten kam, schalteten die Republikaner vomersten Tag Obamas im Oval Office auf Fundamental-Opposition. Dieunrealistisch hohen Erwartungen seiner Wähler zerschellten an derBlockade-Politik zynischer Machtpolitiker, die ihre ganze Kraftdarauf konzentrierten, den "Yes we can"-Präsidenten im Kongressauflaufen zu lassen. Umso erstaunlicher, was Obama unter diesenBedingungen durchzusetzen vermochte. Allen voran, wie er die USA unddie Welt vor dem Absturz in eine große Depression bewahrte. Dankeines Konjunkturpakets, Übergangshilfen für die Autobauer, die Reformder Wall Street und Investitionen in Infrastruktur gelang es Obama,das Ruder herumzureißen. Die andere historische Leistung ist dieEinführung der ersten allgemeinen Krankenversicherung der USA. Andieser Aufgabe hatten sich Obamas Amtsvorgänger über diezurückliegenden hundert Jahre die Zähne ausgebissen. Die von denRepublikanern versprochene Abschaffung stellt sich nun als allesandere als einfach heraus. In der Gesellschaftspolitik vollzog Obamaeinen Paradigmenwechsel. Als er 2008 antrat, galt es als politischerSelbstmord für die Rechte von Homosexuellen einzutreten. Heutegenießt die Homo-Ehe breite Unterstützung. Dass er die tiefen Gräbenin Amerika nicht überwinden konnte, und es ausgerechnet in seinerPräsidentschaft zu den schwersten Rassenunruhen seit Jahrzehnten kam,gehört zu den Dingen, die Obama ebenso bedauert, wie seine Ohnmachtdie chronische Waffengewalt zu stoppen. Während Obama innenpolitischzweifelsohne nachhaltigen Wandel brachte, fällt sein außenpolitischesErbe gemischter aus. Seine Kritiker kreiden ihm an, mit seiner"Führung von hinten" und der Leitidee "keine dummen Sachen zu machen"ein Vakuum hinterlassen zu haben. Speziell in Syrien, wo Russland undder Islamische Staat die Lücke füllten. Ganz besonders verübeln sieObamas Politik der "strategischen Geduld" im Mittleren Osten. Dass erBashir al-Assad erlaubte, beim Einsatz von Chemiewaffen eine roteLinie zu überschreiten, die er selber gezogen hatte, halten ihm nichtwenige als Ursünde vor. Auf der Haben-Seite darf derFriedensnobelpreisträger das Atomabkommen mit Iran, die Annäherung anKuba, die Demokratisierung in Myanmar und den Abzug der US-Truppenaus Irak verbuchen. Ob Obama in der Außenpolitik insgesamt sotransformativ war, wie im Inneren, darüber wird die Zeit entscheiden.Gewiss lässt sich kurz vor Ende seiner Präsidentschaft sagen: Amerikaund die Welt werden Obama vermissen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell