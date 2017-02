Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu NSA-Affäre/Untersuchungsausschuss

Regensburg (ots) - "Finale im NSA-Untersuchungsausschuss. Heutesagt Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Bundestagsgremium aus.Seit drei Jahren tagt der Ausschuss, der sich mit der Aufklärung derGeheimdienstaffäre befasst. Eingesetzt wurde er nach den Enthüllungendes Whistleblowers Edward Snowden. Eigentlich sollte er herausfinden,wen ausländische Geheimdienste in Deutschland abhören. Das hat derUntersuchungsaussschuss kaum geschafft. Was die Aktivitäten derNachrichtendienste vor allem der USA und Großbritanniens in derBundesrepublik angeht, weiß man heute nicht entscheidend mehr.Gelohnt haben sich die 130 Sitzungen des Gremiums dennoch. Denn sielegen zwei Dinge offen. Erstens enthüllten sie die Rolle desBundesnachrichtendienstes (BND) im weltweiten Abhörgeschäft. Zweitensentlarvten die Abgeordneten, die Versuche der Regierung, in die Irrezu führen."Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell