Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Müll/Recycling

Regensburg (ots) - Müll ist ein großes Geschäft. Und einunübersichtliches für den Verbraucher. Genauso unübersichtlich istfür ihn der Umgang mit all den Reststoffen und Verpackungen. Je nachWohnort hat es der Bundesbürger mit nicht ganz einfachen bis hin zuhöchst komplizierten Sortierungsanforderungen zu tun. Es istumfassendes Fachwissen gefragt, um etwa am Wertstoffhof diePP-Kunststoffe auf keinen Fall mit PS-Plastik oder gar PE-Material zuvermischen. Wer dann noch alte Farbeimer, Töpfe oderKunststoffspielzeug nicht einfach in die Restmülltonne treten will,steht vor echten Herausforderungen. Fakt ist: Es wird immer noch zuviel Müll verbrannt, zu wenig recycelt und viel zu wenig vermieden.Daran wird leider auch das neue Verpackungsgesetz wenig ändern. Vorallem deshalb, weil es die Entsorgung kaum vereinfacht. Wer schoneinen Kellerraum mit 15 verschiedenen Behältern fürs Recyclingreservieren muss und immer wieder vor der Frage steht, wohin jetztwelches Teil genau gehört, der wird beim besten Willen scheitern undirgendwann doch seine Rettung im gewöhnlichen Hausmüll finden. ZurStrafe gibt's ein schlechtes Gewissen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell