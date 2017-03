Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Medikamente/Sport

Regensburg (ots) - Fußball-Profis sind Hochleistungssportler undihr Kapital ist ihr Körper. Bundesliga-Vereine sind professionellgeführte Unternehmen, die mit Argusaugen über ihr Kapital wachen(sollten). So weit, so gut. Doch die Akteure sind Menschen - und diemachen eben Fehler. Welcher Profi hängt eine Krankheit oder auch nureine Schwachstelle schon an die große Glocke, wenn davon der nächsteEinsatz, die Punkteprämie oder gar ein neuer Vertrag abhängt? ImGegenteil: Viele Sportler riskieren bewusst ihre Gesundheit - durchDoping. Wie viele Vereine messen den Erfolg ihrer Mediziner allein aneiner möglichst kurzen Zeit, bis der kranke oder verletzte Sportlerwieder zur Verfügung steht? Selbst eine Koryphäe wie Dr.Müller-Wohlfarth musste deshalb beim FC Bayern München den Zorn einesPep Guardiola spüren. Und wie schnell dessen Platz auf der Bankwieder besetzt war, zeigt auch die Werbeträchtigkeit eines solchenMediziner-Engagements. Alles menschlich - auch dass jetzt dieSchuldfrage zum Schicksal von Ivan Klasnic gestellt wird. Urteilekönnen freilich nicht heilen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell