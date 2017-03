Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Jobgründern:

Regensburg (ots) - Alleine mit einer pfiffigen Geschäftsidee istes bei der Unternehmensgründung nicht getan. Es warten Formulare,Anträge, Behördengänge, et cetera. Wer in die eigene Existenz startenwill, muss einen riesigen Papierberg abarbeiten. Sich davonabschrecken zu lassen, ist aber der falsche Weg. Nur Mut!Hartnäckigkeit und Ausdauer gehören einfach dazu, um den Traum vonder Selbstständigkeit zu verwirklichen. Die Debatte um denParagrafendschungel ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn derGesetzgeber reagiert und die Vorschriften für Unternehmer lockert,beschweren sich die Verbraucherschützer. Wenn er nicht reagiert,beschweren sich die Wirtschaftsvertreter. Deswegen solltenJungunternehmer sich auch nicht allzu lange mit dem Groll auf dieBürokratie aufhalten. Das kostet nur Energie. Wenn dieWirtschaftsverbände ihre Positionen gut vertreten, wird auf langeSicht ohnehin hoffentlich an den richtigen Stellschrauben gedreht.Bis dahin sollten Unternehmensgründer keine Scheu vor dem Papierkrieghaben. Der mag zunächst Angst einflößen, die kostenfreienBeratungszentren helfen aber beim Einstieg. Bei komplexenSachverhalten wird sich in vielen Fällen auch die Investition in dasHonorar für einen Experten lohnen. Junge Unternehmer drehen oft zuRecht jeden Euro zweimal um, um nicht über ihre Verhältnisse zuleben. Es sollte aber auch nicht an der falschen Stelle gespartwerden, denn das kann sich später rächen.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell