Mittelbayerische Zeitung

Regensburg (ots) - Die deutschen Sozialdemokraten entfachenderzeit eine alte Debatte neu. Es geht wieder einmal um dasHartz-IV-System, das vor 15 Jahren unter Gerhard Schröder, FranzMüntefering und Walter Riester unter großen Schmerzen und heftigenProtesten eingeführt worden war. Ihren Frieden jedenfalls haben vielein der SPD, wie in der gesamten Gesellschaft, mit diesem Kern desSozialsystems nicht gemacht. Zwei Wochen nach Regierungsantrittzerfetzt sich die SPD über das Hartz-IV-System. Dabei sollte dieWiederauferstehung der alten, hochemotionalen Debatte eigentlich inden Tiefen des GroKo-Vertrages versenkt worden sein. Dort werdenimmerhin Milliarden für Langzeitarbeitslose versprochen. Doch soleicht verschwindet ein Thema nicht einfach von der politischenAgenda. Vor allem dann nicht, wenn es vielen auf den Nägeln brenntund wenn es so konträr diskutiert wird. Dass trotz neun JahrenWirtschaftsaufschwungs, trotz sinkender Arbeitslosigkeit undFachkräftemangels sechs Millionen Menschen von Hartz IV abhängigsind, ist ein drückendes, ein gesellschaftliches Problem. Dass vorallem SPD-Linke den Finger jetzt wieder in die Hartz-IV-Wunde legen,ist ihr Verdienst. Dass bislang jedoch nur ziemlich absurde undfragwürdige Lösungen präsentiert werden, ist eine eklatante Schwäche.Und zwar nicht nur der SPD, sondern der gesamten Regierungskoalition.Während Arbeitsminister Hubertus Heil das Problem zumindestanerkennt, will es der Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz garnicht anpacken. Die Union wiederum hofft, dass der Sturm an ihrvorbeigeht. Das wird er aber nicht. Es muss mehr für denstillschweigend abgehängten Rand der Gesellschaft getan werden.Freilich ist ein faireres, effizienteres, ja auch menschlicheresArbeitsförderungssystem nicht per Fingerschnippen zu haben. Es mussan vielen Stellschrauben gedreht, Wechselwirkungen müssenberücksichtigt werden. Ein Geheimrezept hat niemand in der Tasche.Viele kleine Verbesserungen sind nötig, nicht die flotteHartz-IV-Abschaffungs-Revolution, wie sie die Linke will. Es gehtschon gar nicht darum, mehr Geld etwas anders zu verteilen, sondernum wirkliche Aus- und Weiterbildung, um bessere Eingliederung in denArbeitsmarkt. Der alte Hartz-IV-Grundsatz, dass gefördert undgefordert wird, hat nicht ausgedient. In der Vergangenheit lag derSchwerpunkt allerdings zu sehr auf dem Fordern, weniger auf demzielgerichteten Fördern, etwa durch die Jobcenter. Der neue Vorschlagvon Gesundheitsminister Jens Spahn ist in diesem Zusammenhangbedenkenswert. Der CDU-Mann hatte mit seiner steilen These,Hartz-IV-Bezieher seien nicht arm, heftigen Widerspruch und medialesAufsehen erregt. Doch wenn er nun fordert, den Kinderzuschlag fürEltern mit niedrigem Einkommen nicht so drastisch abzuschmelzen,damit es sich für sie mehr lohnt zu arbeiten, dann stimmt zumindestdie Richtung. Eine Kehrseite der Arbeitsmarktreformen unter GerhardSchröder war nämlich das massenhafte Aufkommen von Niedriglohnjobs.Für viele Betroffene bedeutet das nichts anderes als: arm trotzArbeit. Ob das "solidarische Grundeinkommen", wie es BerlinsRegierender Bürgermeister Michael Müller fordert, wirklich einBeitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit sein kann, ist dagegenfraglich. Es klingt zwar besser als Hartz IV. Doch in derVergangenheit haben weder Ein-Euro-Jobs noch hunderttausendeABM-Stellen für nachhaltige Verbesserungen und für größere Chancenfür die Betroffenen gesorgt, wieder einen vernünftigen Job zu finden.Auch milliardenteure Strohfeuer sind rasch abgebrannt.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell