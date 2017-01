Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg)zu Fischfang/Hungerkrisen

Regensburg (ots) - Es ist wie mit so vielen Dingen: Eigentlichwäre genug da. Wäre da nicht die Gier, zu allen Zeiten immer das zubekommen, was man gerne hätte, und am besten in großen Mengen und zubilligsten Preisen. Dass das beim Fisch nun kritische Dimensionenangenommen hat, verwundert kaum. Schwimmende Fabriken fischen schonlange die Bestände vor Afrika und in Asien leer, um die Wünsche dergut verdienenden Kunden in Europa und anderswo zu erfüllen. Zurückbleiben Menschen, deren Lebensgrundlage der Fisch ist, deren Netzeaber leer bleiben. Zusammen mit anderen desaströsen Eingriffen in dielokalen Märkte durch billige Exporte aus Industrienationen führt daszu Armut und Flucht - bis nach Europa. Dabei wäre die Lösung ganzeinfach: regional kaufen, mit Rücksicht auf Hersteller, Umwelt unddie Tiere.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell