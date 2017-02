Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu FC Bayern/Champions League

Regensburg (ots) - Und es ist eben doch einfach. Irgendwo scheintes das Knöpferl zu geben. Was gegen Leipzig schon imBundesliga-Moment der Wahrheit diese Saison klappte, gelang jetztauch in der Champions League. Keine Mär, sondern Fakt: Wenn's draufankommt, ist er da, der FC Bayern München. Was nach 45 Minuten andersaussah, galt nach 90 Minuten sehr wohl. Da mag TV-Kollege Kahn nochso sehr (und berechtigt) den Londoner Abwehr-Dilettantismusbekritteln, aber fünf Tore wollen trotzdem erst geschossen sein.Sogar der Müller traf ja wieder! Tja, so ist das: Schon gilt CarloAncelotti wieder als Trainerfuchs, der weiß, wie es geht. Ihm istaber auch ganz genau bewusst: Das Knöpfchen einmal drücken hilftwenig, es muss gedrückt bleiben. Bis ins Finale.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell