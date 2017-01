Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg, Donnerstag), Kommentar zum Grünen-Parteitag

Regensburg (ots) - Mittelbayerische Zeitung, Regensburg, Autor:Reinhard ZweiglerAb in die MitteDa hatte der Grünen-Parteitag vor wenigen Wochen noch eineVermögenssteuer beschlossen, was Parteilinken wie demEx-Spitzenkandidaten Jürgen Trittin wohl wie eine Sauerstoffduschevorkam. Die Realos dagegen, angeführt vom grün-schwarzenMinisterpräsidenten Winfried Kretschmann aus dem Ländle, warenstinksauer. Nun die Überraschung: Gleich zwei Realos wurden zumSpitzenduo gekürt. Ab in die Mitte. Mit ihrem Spitzenpersonal setzendie Grünen ein Zeichen, dass sie mit der Union regieren könnten -wenn es zahlenmäßig reicht, wonach es derzeit nicht aussieht. Vorallem müsste die CSU bereit sein, die grüne Kröte zu schlucken. Auchdas ist unwahrscheinlich.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell