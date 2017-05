Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zu Donald Trump:

Regensburg (ots) - Donald Trump übt gegenüber den saudischenAlleinherrschern größere Zurückhaltung als bei den Alliierten derNato und EU. Der Export radikaler Prediger berührt diesenUS-Präsidenten weniger als der moderner Automobile. Das Land, aus dem15 der 19 Terroristen vom 11. September stammen, belohnt er mit demgrößten Waffendeal aller Zeiten. Den transatlantischen Musterknabenwatscht er wegen des Handelsdefizits als "schlimm" ab - verkehrteWelt. Dabei hatten sich Amerikas Freunde alle Mühe gegeben, denschwierigen Gast in ihrer Mitte willkommen zu heißen. BeimNato-Treffen gingen die Verbündeten trotz Bedenken aus Paris undBerlin neue Verpflichtungen im Kampf gegen den Terrorismus ein. DochTrump hatte auf diesem Teil der Reise anderes im Sinn. Rüde schob erRegierungschefs zur Seite, riss dem französischen Präsidenten fastden Arm aus und vergriff sich im Ton. Vergeblich warteten dieVerbündeten auf ein Bekenntnis zu der gegenseitigenBündnisverpflichtung nach Artikel 5, klare Worte zur Verteidigung derWertegemeinschaft oder gegen die russischen Aggressionen. Stattdessenpolterte Trump gegen die Verbündeten los, die zu wenig für ihreVerteidigung täten und verknüpfte den Kampf gegen den Terror miteiner strikteren Einwanderungspolitik. Eigentlich fehlte nur das Wort"obsolet" bei seinem denkwürdigen Auftritt vor den Nato-Partnern. Daswird so offiziell niemand sagen. Aber wer genau hinhört, kann dieFortsetzung Trumps Wahlkampfrhetorik klar vernehmen. Der ersteAuftritt auf internationaler Bühne bestätigt, wovor Kenner Trumpsschon lange warnen. Dieser Präsident lässt sich von niemandeneinhegen und versucht bewusst, Nato, EU und Verbündete wieDeutschland zu unterminieren. Hinweise auf diese Dissonanzen gab esschon zu Beginn der Reise. Da führte Trump in Saudi-Arabien einenSäbeltanz auf und verbeugte sich tief Verbeugung vor dem absolutenHerrscher. Dass er König Salman mit dem biblischen König Solomonverwechselte, sahen ihm die Saudis allzu gerne nach. Trump setzte aufseiner ersten Auslandsreise vor allem falsche Signale. Der insgesamtauf 350 Milliarden Dollar geschätzte Waffendeal mit den Saudis zeugtentweder von gnadenlosem Zynismus oder gefährlicher Naivität. SeineAppelle an Israelis und Palästinenser, zu einem "Ultimativen Deal" zugelangen, sind so rosig wie sie vage bleiben. Im Vatikan verpasste erdie Gelegenheit, beim Papst eine Kurskorrektur in Sachen PariserKlimaabkommen sowie bei Mauer und Massendeportation vorzunehmen. Beider als Feierstunde gedachten Eröffnung des neuen Nato-Hauptquartiersin Brüssel kritisierte er die Alliierten schärfer als die Russen. Undbeim Handel stellte er sich mit seinem trotzigen Protektionismus insAbseits. Dass Barack Obama zeitgleich mit Trump in Europa weilte,macht den Kontrast überdeutlich. Die Vision des"America-First"-Präsidenten ist mit der bisher hochgehaltenenWerte-Gemeinschaft wenig kompatibel. Trump führt sich auf derWeltbühne als Botschafter eines Freundes ein, der sich selber zuentfremden droht. Nach Abschluss dieser denkwürdigen Premiere bleibtdie nüchterne Erkenntnis, dass Europa für diesen Präsidenten eineEindämmungsstrategie braucht, um langfristigen Schaden von dentransatlantischen Beziehungen abzuhalten.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell