Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg/Dienstag), Kommentar zum Fall Anis Amri

Regensburg (ots) - Mittelbayerische Zeitung, Autor: ChristianKucznierzZu viele FragezeichenDie Details, die nun Stück für Stück im Fall Anis Amri bekanntwerden, scheinen die schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen. Nichtnur war er den Behörden bekannt, er war offensichtlich auch als"normaler" Krimineller unterwegs. Die italienischen Sicherheitskräftehaben ihre deutschen Kollegen bereits 2015 über die wahre IdentitätAmris aufgeklärt und auch darüber, dass er in Italien bereits in Haftgewesen war. Und sollte an den Meldungen, der Attentäter habe inirgendeiner Form mit den deutschen Geheimdiensten zu tun gehabt,etwas dran sein, hat das Land einen handfesten Skandal. Alle offenenFragen in diesem Fall müssen schnellstmöglich geklärt werden. Es gibtkeinen Grund, in Deutschland in ständiger Angst vor Terror zu leben.Aber dieses Vertrauen hält nicht unendlich lange.