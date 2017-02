Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Gewalt gegen Fans von RB Leipzig

Regensburg (ots) - Von Jürgen ScharfDer Fußball ist freiDer Hass auf RB Leipzig wird von schrägen Thesen gefördert. Damitmuss nun Schluss sein.Fußball-Fans jubeln. Sie pfeifen. Sie rasten aus vor Glück. Sieschreien aus Zorn. Sie stimmen Freudengesänge an. Sie buhen. Siefeiern. Sie weinen. Sie lachen. Sie gebrauchen Schimpfwörter undBeleidigungen. Sie loben. Und das alles ist wunderbar und gut so undauch in seiner gesamten Bandbreite völlig in Ordnung - solangegrundsätzliche Grenzen im Umgang von Menschen untereinander beachtetwerden. Wer Banner im Stadion aufhängt, auf denen "Bullenabschlachten" und "Pflastersteine auf Bullen" steht, oder sogarselbst Flaschen und Steine wirft, der überschreitet diese Grenzen.Die tätlichen Angriffe auf Fans von RB Leipzig rund um dasBundesliga-Spiel in Dortmund am vergangenen Wochenende sind dertraurige Höhepunkt einer Hetzjagd, die seit mehreren Jahren läuft.Mit dem Geld, das der Weltkonzern Red Bull in den LeipzigerFußballklub pumpt, hat dieser große Erfolge gefeiert und viele andereVereine in rasendem Tempo überholt. Dadurch wurde er zum Feindbild.Zum Paradebeispiel des "Plastikklubs", der sich die Siege erkauft unddie alte Fußball-Welt auf den Kopf stellt. Wenn RB Leipzig in fremdenStadien spielt, schlägt den Spielern, Funktionären und Fans oftoffener Hass entgegen. Nun flogen Flaschen und Steine. Die Tätersollen, wenn sie erwischt werden, hart bestraft werden, heißt es.Wenn sich solche Szenen aber wirklich nicht wiederholen sollen,braucht es ein grundsätzliches Umdenken. Eine Abkehr von der Haltung,dass der Fußball eine geschlossene Gesellschaft ist, in die niemandrein darf. "Für den Volkssport Fußball - gegen die, die ihnzerstören. Der Fußball gehört uns!" Dies stand auf einem Banner derDortmunder Fans. Ähnliche Botschaften an die Leipziger gab es auchbeim Spiel von RB beim FC Bayern München kurz vor der Winterpause undbei vielen Auswärtspartien davor. Die Fans, die diese Banner machen,müssen sich aber die Frage gefallen lassen, ob es wirklich stimmt,dass ihnen der Fußball gehört. Die Antwort ist ganz einfach: Nein!Der Fußball gehört allen. Er gehört Fans von erfolgreichen Klubs, ergehört Fans von erfolglosen Klubs, er gehört Fans vonTraditionsklubs, er gehört Fans von neuen Klubs - und, man mag es gutoder schlecht finden, er kann auch Investoren gehören. Wir leben ineiner freien Welt. Zum Glück! Dass es vielen Fans nicht gefällt, inwelche Richtung sich das Fußball-Geschäft entwickelt, istnachzuvollziehen. Es ist in der Tat möglich, dass Investoren inwenigen Jahren den Fußball komplett verändern. Jeder der"Plastikklubs", der es nach oben schafft, wird einen anderen Klubverdrängen. Vereine, mit denen Fußball-Fans jahrzehntelangeErinnerungen verbinden, werden dann absteigen. Das ist in der Tatkeine schöne Vorstellung - aber es kann und darf nicht verbotenwerden. Wenn es diese alte und geliebte Fußballwelt, die durchVereine wie RB Leipzig angeblich zerstört wird, wirklich gibt, dannwird sie letztlich auch nicht untergehen. Wenn die Fans die neuenErfolgsklubs nicht sehen wollen und nicht zu den Spielen gehen, wirdder Fußball für Investoren an Attraktivität verlieren - und dieTraditionsvereine werden zurückkehren. Vorerst muss es aber darumgehen, dass auch bei Spielen von RB Leipzig in und um Fußball-Stadiengrundsätzliche Regeln des Miteinanders eingehalten und keine Flaschengeworfen werden. Niemand kann gezwungen werden, es gut zu finden,wenn ein Getränkedosenhersteller den Fußball als Werbebühne benutzt.Niemand kann gezwungen werden, RB Leipzig zu mögen. Es muss aberakzeptiert werden, wenn ein anderer es tut.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell