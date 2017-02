Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Cybermobbing

Regensburg (ots) - Von Bernhard NeumayerNoch mehr PräventionSchnell ein sexy Selfie knipsen und der Partnerin/dem Partner dasNacktbild per WhatsApp schicken - eine kurze Aktion, die einem späterzum Verhängnis werden kann. Nämlich dann, wenn man kein Paar mehr istund die Partnerin/der Partner emotionsgeladen das Nacktbild an Dritteweiterschickt. Es ist gut, dass es einen Aktionstag Safer InternetDay gibt und dass Schulen daran teilnehmen. Doch das ist längst nichtgenug. Es muss noch mehr Präventions- und Aufklärungsarbeit geleistetwerden, um die Kinder und Jugendliche noch mehr zu sensibilisieren.Ein einmaliger Aktionstag kann den Schülern vielleicht kurzfristigdie Gefahren aufzeigen. Doch auf Dauer wird man damit keinen Erfolghaben. Nach ein paar Wochen werden die Schüler die Gefahren nichtmehr im Kopf haben und Mitschüler im Netz bloßstellen. Ein Schritt indie richtige Richtung sind die Unterrichtsmodule von MedienpädagoginClaudia Haese-Werner, da sie in regulären Unterrichtsstunden dasThema Cybermobbing behandeln. Doch erfahrungsgemäß nutzen einigeSchüler solch entspanntere Schulstunden dazu, um nicht richtigaufzupassen und lernen nichts dabei. Deshalb wäre ein verpflichtendesSchulfach Medienpädagogik sinnvoll. Darin sollen die Schülerregelmäßig und unter Notendruck lernen, wie sie sich mit den neuenMedien verhalten sollen. Denn Cybermobbing ist wahrlich kein Spaß.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell