Regensburg (ots) - Wenn Frauen- mit Männerfußball verglichen wird,ist die Damenwelt meist zweiter Sieger. Denn die Herren der Schöpfungbieten deutlich mehr Tempo und Athletik und damit mehr "Action", waswiederum die Zuschauer anlockt. Daran ändern auch die großen Erfolgeder Nationalmannschaft in jüngster Zeit nichts. Deutschland istRekord-Europameister, erster Weltmeister ohne Gegentor, zuletztOlympiasieger in Rio, aktuell nur knapp hinter den USA auf Platz zweider Weltrangliste. Wie faszinierend Frauenfußball sein kann, hat dasTeam um Trainerin Steffi Jones im Herbst auch beim 4:2-Sieg überÖsterreich in der Regensburger Conti-Arena bewiesen. Männer- undFrauenfußball: Hier wird allerdings verglichen, was nichtvergleichbar ist. Denn Frauen haben einfach andere körperlicheVoraussetzungen, selbst Kämpfertypen wie Simone Laudehr. Trotz dergleichen Regeln ist Frauenfußball fast ein anderer Sport, was diegroßen deutschen Klub derzeit freudig entdecken - genauso toll undfaszinierend wie der Männerfußball, aber eben anders.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell