Genau zwölf Jahre nach Hurrikan "Katrina"stehen die USA erneut vor einer nationalen Katastrophe. Diesmaltrifft es mit Houston die Stadt, die seinerzeit zehntausendeFlüchtlinge aus New Orleans aufnahm. Eine Tragödie für die Opfer, dieunser aller Mitgefühl verdienen. Heute wie damals tragen Menschenerhebliche Mitverantwortung für das Desaster, das diesmal Hurrikan"Harvey" anrichtet. Niemand, der sich nur ein wenig im Südosten vonTexas auskennt, dürfte von der Sintflut überrascht sein. DieLehmböden hier heißen im Volksmund "Black Gumbo" und sind für ihrehohe Undurchlässigkeit von Wasser bekannt. Verschärft wird dieseSituation durch die massive Versiegelung der Oberflächen im GroßraumHouston, die Experten als eine Konsequenz der Zersiedlung verstehen.Die viertgrößte Stadt Amerikas ignorierte bis zuletzt den Ruf nachBebauungsplänen und Richtlinien, die den Wildwuchs der Metropoleeingedämmt hätte. Hinzu kommt die Ignoranz dem Klimawandel gegenüber.Es bleibt eine böse Ironie, dass in dem Jahr, in dem Trump aus demPariser Klimaabkommen aussteigt, "Harvey" daran erinnert, worum esgeht.