Mittelbayerische Zeitung: Misstrauensvotum / Kommentar zum Machtkampf um die CSU-Führung

Regensburg (ots) - Die JU hat geliefert, was die bayerischeVerfassung nicht vorsieht: das Misstrauensvotum gegen einenMinisterpräsidenten. Mit dem offiziellen Beschluss, dass Seehoferabtreten soll, belohnt mit einem öffentlichen Lob desaussichtsreichen Seehofer-Nachfolgers Markus Söder, hat derMachtkampf in der CSU die nächste Eskalationsstufe erreicht. Seehoferhat sich das zum großen Teil selbst mit eingebrockt. Seine Absage derGeneralaussprache über Fehler im Bundestagswahlkampf war sodistanziert und knapp, dass der Zorn nicht nur bei seineninnerparteilichen Gegnern hochkochte. Ein bemerkenswert unklugesAgieren. Auch wenn die Debatte in Erlangen hart geworden wäre: Sobrutal wie jetzt wäre das Ergebnis nicht ausgefallen. Dennoch istatemberaubend, wie schonungslos die JU ihren amtierenden Frontmannausgerechnet zur Halbzeit der Jamaika-Sondierung vorführt, obwohl dieparteiinterne Aussprache schon für 18. November terminiert war. DerCSU-Chef steckt nun in der Zange. Daheim in München brennt die Hüttelichterloh, in Berlin ringt er um einen Jamaika-Deal, der beischlechtem Ergebnis die nächsten Prügel nach sich zieht. Was in derCSU derzeit nebenbei zu beobachten ist, ist die Entwicklung von zweiParallelwelten: Das Seehofer-Lager weilt zu großen Teilen in Berlinund verkennt oder ignoriert den Ernst der Lage in Bayern. In derFilterblase daheim verliert man dagegen den Blick dafür, dass esdieser Tage nicht allein um die Zukunft der CSU geht. Deutschlandsteht sechs Wochen nach der Bundestagswahl noch immer ohne Regierungda. Ob ein Bündnis gelingt, das am Ende den Wählern gefällt, bleibtungewiss. Die Wähler und nicht die Gefühlslagen der CSU sindüberhaupt der einzig entscheidende Faktor. Egal, wie lange SeehofersZeit noch währt, ob Söder am Ende alleiniger Sieger ist oder dieÄmter aufgeteilt werden: Von einem Erfolg bei der Landtagswahl in elfMonaten ist die CSU derzeit weiter entfernt denn je. Gerade ebenmachen alle Lager mit vereinten Kräften die anderen Parteien stark.Dort verfolgt man das Schauspiel stumm. Anderes ist auch nicht nötig.Die CSU zerlegt sich ohne Zutun selbst.