Mittelbayerische Zeitung: Misstrauens-Förderalismus. Dringend benötigtes Geld für die Digitalausstattung der Schulen droht im Zuständigkeits-Streit zwischen Bund und Ländern auf der Strecke zu bleiben. Von Reinhard Zweigler

Der Föderalismus ist an sich eine gute Sache.Die Bundesländer entscheiden und finanzieren diejenigenAngelegenheiten, für die sie zuständig sind. Ganz oben stehen dabeiBildung und Kultur, in die sich der Bund eigentlich nicht einmischendarf. Der Bund wiederum kümmert sich um seine Zuständigkeiten, völligunstrittig sind dabei die Außen- oder die Verteidigungspolitik.Soweit die Theorie. In der politischen Praxis jedoch ist auch derFöderalismus ein lebendiges, ein atmendes System. Nichts ist dabei inStein gemeißelt, nichts völlig unveränderlich. Das Leben verlangttausend Kompromisse, Problemlösungen, die in keinem Lehrbuch stehen,sondern von den politischen Akteuren vernünftig ausgehandelt werdenmüssen. Die Grundsätze des Föderalismus jedoch, die mit dazubeitrugen, dass die Bundesrepublik sieben Jahrzehnte stark underfolgreich war, sollte man nie einfach über Bord werfen. Auch jetztnicht. Das Signal, das vom aktuellen Grundsatzstreit zwischen Bundund Ländern ausgeht, ist allerdings verheerend. Dringend benötigtesGeld für eine ordentliche Digitalausstattung der Schulen droht imZuständigkeits-Gerangel auf der Strecke zu bleiben. Dabei ist dieGefechtslage verwirrend: die Bundesländer wittern einen verkapptenAngriff des Bundes auf ihre Bildungshoheit, gewissermaßen durch dieHintertür über die Kofinanzierungs-Klausel. Ganz vorn in der Frontder Kritiker steht dabei der grüne baden-württembergischeRegierungschef Winfried Kretschmann, der den "Frontalangriff auf dieföderale Ordnung" und die "Verzwergung" der Länder durch den Bund andie Wand malt. Beides ist natürlich Unsinn. Aber solche Worte reichenaus, um das Verhältnis zu vergiften und - schlimmer noch - in derÖffentlichkeit das Bild zu erzeugen, die Etablierten da oben könnenes nicht. Andererseits gibt es aufseiten des Bundes, vor allem derHaushälter des Bundestages, eine Art Misstrauens-Föderalismus. Manunterstellt, dass die Länder, viele Euro aus dem Topf desBundeshaushaltes mit den sprichwörtlichen "klebrigen Fingern"anfassten, also dafür verwendeten, wofür sie eigentlich nichtbestimmt waren. Auch das ist, von einigen Ausnahmen abgesehen, eineunzulässige Schwarz-Malerei. Wenn der Bund den Ländern nicht mehrtrauen kann und die Länder umgekehrt dem Bund jede Boshaftigkeitzutrauen, dann untergräbt dies in schlimmer Weise das Fundamentunserer demokratisch-föderalen Ordnung. Den Menschen freilich, die esbetrifft - beim Digitalpakt Millionen Schüler, Lehrer, Eltern - istes völlig egal, wer letztlich dafür Verantwortung trägt, warum beider vernünftigen digitalen Ausstattung der Schulen nicht Gas gegeben,sondern gebremst wird. Während andere Länder das betulicheDeutschland digital immer weiter abhängen, liefern sich Bund undLänder einen quälenden Streit um Zuständigkeiten undGrundgesetzliches. Dabei hätte man den ausverhandelten Digitalpakteinfach auf den Weg bringen können, und zwar ohneGrundgesetzänderung. Beim Gute-Kita-Gesetz der rührigenSPD-Familienministerin Franziska Giffey hat es doch auch geklappt.Man muss es nur wollen - und sich über den Weg trauen. Dabei wärenfinanziell gut aufgestellte Länder wie der Freistaat Bayern durchausin der Lage, die eigenen Schulen auf die digitale Zukunfteinzustellen. Es wird ja bereits viel getan. Es gibt mutmachendeModellprojekte, aber hier und da auch Bremsklötze. Genauso wichtigwie ausreichend Geld für den digitalen Wandel an den Schulen, für einleistungsfähiges Internet, PCs und Tablets sind engagierte, gutausgebildete Lehrer. Ihr Vorteil ist, dass sie die Kinder undJugendlichen nicht erst für die neue digitale Welt begeistern müssen.Das sind die nämlich längst.