Mittelbayerische Zeitung: Mehr Mut! / Der Grimme-Preis für Jan Böhmermann sagt viel über die TV-Landschaft aus.

Regensburg (ots) - Brav, mutlos, vorhersehbar - leider lässt sichdas deutsche Fernsehen oft so beschreiben. Jan Böhmermann mischt esauf. Dafür hat das "Neo Magazin Royale" den Grimme-Preis mehr alsverdient. Es sagt viel über die TV-Landschaft aus, dass die, die siekarikieren, ihre höchsten Auszeichnungen erhalten. Das "Neo Magazin"führt die festgefahrenen Mechanismen des Geschäfts ad absurdum. Esentlarvte etwa menschenverachtende Praktiken im Trash-TV, als eseinen Schauspieler als Kandidaten bei "Schwiegertochter gesucht"einschleuste. Bezeichnend ist auch, dass das Aufregendste an derVerleihung der "Goldenen Kamera" der Auftritt einesRyan-Gosling-Doubles war - ein Streich des Comedy-Duos Joko & Klaas.Diese rotzfrechen Aktionen lassen hoffen. Etwas mehr Frische undSelbstironie würde dem Fernsehen nicht schaden. Die Preise in derKategorie Unterhaltung sind ein gutes Signal.