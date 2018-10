Mittelbayerische Zeitung: Im Maschinenraum gefangen: Leitartikel zur Abkehr von der Agenda 2010 von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Während sich die Union auf dem Sonnendeckerhole, schufte die SPD im Maschinenraum, befand der einstigeSPD-Generalsekretär Hubertus Heil bereits in der erstenGroß-Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel. In der aktuellen,wesentlich kleiner gewordenen Koalition von CDU/CSU undSozialdemokraten müsste man richtigerweise sagen: Während sich dieUnionsparteien auf dem Sonnendeck zoffen, rackern die Genossen unterDeck weiter vor sich hin. Doch in den Umfragen können sie weder vomStreit in der Union noch durch Sacharbeit profitieren. DieSozialdemokraten scheinen im Maschinenraum gefangen. Und der GenosseTrend kennt derzeit nur eine Richtung: abwärts. Ob im Bund oder nurim Freistaat, wo der SPD am Sonntag ein politisches Waterloo droht.Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, könnten die bayerischenGenossen - ohnehin alles andere als erfolgsverwöhnt - sogar auf Platzfünf abstürzen. Das wäre ein historischer Tiefpunkt für dietraditionsreiche Partei, die einst mit Wilhelm Hoegner bereits vorder CSU den Ministerpräsidenten des Freistaates stellte. Verdammtlange ist das her. Und Wunder sind in der Demokratie ziemlich selten.Andrea Nahles ist derzeit nicht nur häufig im bayerischen Wahlkampfunterwegs, sondern sie denkt auch über neue politischeWeichenstellungen nach. Die eine beinhaltet die ziemlich radikaleAbkehr von der Agenda-2010-Politik von Ex-Kanzler Gerhard Schröder,mit der große Teile der SPD ohnehin nie ihren Frieden gemacht haben.Die radikalen Reformen auf dem Arbeitsmarkt und im Sozialsystem unterder einstigen rot-grünen Bundesregierung sind für vieleParteimitglieder und einstige SPD-Wähler heute noch ein Stachel imFleisch. Auch wenn in den vergangenen Jahren bereits viele Detailsder einstigen Agenda-2010-Regelungen abgemildert oder ganzgeschliffen worden sind. Schröder wurde von Konservativen, von derWirtschaft, von Liberalen gefeiert. In der eigenen Partei jedochwurde er dafür nahezu verteufelt. Statt Agenda 2010 kündigt Nahlesnun ein neues, modernes Konzept für einen "Sozialstaat 2025" an.Schon wieder eine solche Jahreszahl, an der man alles oder nichtsfestmachen kann. Die SPD werde mit den Sachen aufräumen, die diePartei noch immer blockierten. Es werde eine sozialdemokratischeAntwort auf die Herausforderungen des digitalen Kapitalismus geben.Gut gebrüllt, Löwin. Doch was genau Nahles mit ihrer vollmundigenAnkündigung genau meint, bleibt vage. Was sie etwa an den - teilweisezu Recht - kritisierten Hartz-IV-Regelungen abschaffen, verändernwill, sagt sie nicht. Insofern kommen Nahles` flotte Ankündigungendaher wie Pfeifen im dunklen Wald. Das gilt übrigens auch für ihreDrohung, die jetzige Koalition mit der Union notfalls platzen zulassen. Auf der einen Seite hat Nahles recht. Der unionsinterne Zoff,vor allem der zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer, hatmonatelang die Arbeit der Bundesregierung überschattet. Der Streit umein vergleichsweise kleines Detail der Flüchtlings- undAbschiebepolitik lähmte die Regierungspolitik und führte dieKoalition bis an den Abgrund des Scheiterns. In der ebenfalls relativkleinformatigen Auseinandersetzung um denVerfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen hat Nahles jedochselbst kräftig Öl ins Feuer gegossen. Mit ihrer ultimativenForderung, Maaßen muss weg!, hatte sie die Koalitionskrise extremverschärft. Dass die SPD-Chefin nun, nachdem der Pulverdampf etwasverraucht ist, Merkel fehlende Führungsschwäche und Haltung vorwirft,ist reichlich wohlfeil. Eine wichtige Tugend in der Politik istBesonnenheit, das Abschätzen der Folgen des eigenen Handelns, dereigenen Worte. Die SPD hat zweifellos eine Reihe von Politikern, dieemsig im Maschinenraum schuften. Die Partei braucht auch eineVorsitzende, die den großen Tanker verlässlich steuert.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell